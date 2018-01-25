Домашние цукаты из яблок со специями

Это не просто вяленые кусочки яблок, а настоящее лакомство, которое можно предложить гостям на десерт.

Вам понадобятся:

1 кг яблок,

800 г сахара,

1 апельсин,

5 звездочек гвоздики,

1 ч.л. молотой корицы,

вода и немного сахарной пудры для посыпки.

Приготовление: