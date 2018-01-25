Четыре вкуса

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Домашние цукаты из яблок со специями

Это не просто вяленые кусочки яблок, а настоящее лакомство, которое можно предложить гостям на десерт.

Домашние цукаты из яблок со специями

Вам понадобятся:

  • 1 кг яблок,
  • 800 г сахара,
  • 1 апельсин,
  • 5 звездочек гвоздики,
  • 1 ч.л. молотой корицы,
  • вода и немного сахарной пудры для посыпки.

Приготовление:

  • Яблоки очистите и порежьте небольшими дольками.
  • Приготовьте сироп: смешайте половину сахара и 3 ст. воды, доведите до кипения и поварите.
  • Выложите яблочные дольки в сироп и варите на медленном огне, время от времени помешивая, до тех пор, пока яблоки не станут прозрачными.
  • С апельсина срежьте цедру и положите к яблокам, добавьте все пряности и варите еще 10-15 минут, постоянно перемешивая.
  • Противень застелите пергаментной бумагой, смазанной сливочным или растительным маслом.
  • Аккуратно выложите на него яблочные дольки и поставьте в разогретую до 50°С духовку с приоткрытой дверцей на 2 часа.
  • Затем оставьте сушиться на сутки при комнатной температуре.
  • После этого снова подвяльте в духовке.
  • Готовые цукаты присыпьте сахарной пудрой и сложите в герметичные емкости.
  • Храните в прохладном месте.
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