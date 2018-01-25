Домашние цукаты из яблок со специями

Это не просто вяленые кусочки яблок, а настоящее лакомство, которое можно предложить гостям на десерт.
Вам понадобятся:
- 1 кг яблок,
- 800 г сахара,
- 1 апельсин,
- 5 звездочек гвоздики,
- 1 ч.л. молотой корицы,
- вода и немного сахарной пудры для посыпки.
Приготовление:
- Яблоки очистите и порежьте небольшими дольками.
- Приготовьте сироп: смешайте половину сахара и 3 ст. воды, доведите до кипения и поварите.
- Выложите яблочные дольки в сироп и варите на медленном огне, время от времени помешивая, до тех пор, пока яблоки не станут прозрачными.
- С апельсина срежьте цедру и положите к яблокам, добавьте все пряности и варите еще 10-15 минут, постоянно перемешивая.
- Противень застелите пергаментной бумагой, смазанной сливочным или растительным маслом.
- Аккуратно выложите на него яблочные дольки и поставьте в разогретую до 50°С духовку с приоткрытой дверцей на 2 часа.
- Затем оставьте сушиться на сутки при комнатной температуре.
- После этого снова подвяльте в духовке.
- Готовые цукаты присыпьте сахарной пудрой и сложите в герметичные емкости.
- Храните в прохладном месте.
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