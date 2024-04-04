Красим яйца в золото на Пасху

1. Смешать куркуму с уксусом и водой 100 мл.

Хорошо перемешать чтобы не было комков.

2. В кастрюлю сложить яйца и залить водой.

3. Чтобы яйца не лопнули в процессе варки добавить соль и выложить получившуюся смесь из куркумы.

4. Варить яйца 15-20 минут.

После убрать с плиты и оставить на 1 час остывать и окрашиваться.

5. Прошел 1 час достаём ложкой яйца на салфетку,а можно сразу помыть

(цвет не смывается).

6. Протираем яйца ватным диском смоченным растительным маслом.

7. Золотые яички к пасхе готовы, а главное никаких красителей!

С наступающим праздником!