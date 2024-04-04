Красим яйца в золото на Пасху

Ингредиенты
- яйца - 5 шт.
- вода - 800 мл.
- уксус 9% - 1 ст.л.
- соль
- растительное масло - 1 ст.л.
Рецепт приготовления
1. Смешать куркуму с уксусом и водой 100 мл.
Хорошо перемешать чтобы не было комков.
2. В кастрюлю сложить яйца и залить водой.
3. Чтобы яйца не лопнули в процессе варки добавить соль и выложить получившуюся смесь из куркумы.
4. Варить яйца 15-20 минут.
После убрать с плиты и оставить на 1 час остывать и окрашиваться.
5. Прошел 1 час достаём ложкой яйца на салфетку,а можно сразу помыть
(цвет не смывается).
6. Протираем яйца ватным диском смоченным растительным маслом.
7. Золотые яички к пасхе готовы, а главное никаких красителей!
С наступающим праздником!
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