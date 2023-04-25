Четыре вкуса

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Освежающий компот из чёрной и красной смородины

Фото к рецепту: Компот из красной и черной смородины

Ингредиенты

  • вода – 1.5 - 2 литра
  • черная смородина –170 гр. ( кружка)
  • красная смородина – 150 гр. (неполная кружка)
  • сахар – 6 ст.л. - 120 гр.

Рецепт приготовления

Засыпьте смородину в кастрюлю из нержавеющей стали.

Для приготовления компота лучше не использовать эмалированные кастрюли, потому что ягоды окрасят внутреннюю поверхность кастрюли.

Залейте водой.

Поставьте кастрюлю на плиту доведите до кипения, а после проварите ягоды 10-15 минут.

Протрите смородину через сито, чтобы вся полезная мякоть осталась в компоте.

Перелейте концентрированный ягодный отвар обратно в кастрюлю.

Всыпьте сахар.

Поставьте кастрюлю на плиту, разбавьте горячей кипяченой водой до нужной вам концентрации.

Проварите пару минут после закипания компота, чтобы сахар растворился полностью.

Пить подано!

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