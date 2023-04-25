Освежающий компот из чёрной и красной смородины

Ингредиенты
- вода – 1.5 - 2 литра
- черная смородина –170 гр. ( кружка)
- красная смородина – 150 гр. (неполная кружка)
- сахар – 6 ст.л. - 120 гр.
Рецепт приготовления
Засыпьте смородину в кастрюлю из нержавеющей стали.
Для приготовления компота лучше не использовать эмалированные кастрюли, потому что ягоды окрасят внутреннюю поверхность кастрюли.
Залейте водой.
Поставьте кастрюлю на плиту доведите до кипения, а после проварите ягоды 10-15 минут.
Протрите смородину через сито, чтобы вся полезная мякоть осталась в компоте.
Перелейте концентрированный ягодный отвар обратно в кастрюлю.
Всыпьте сахар.
Поставьте кастрюлю на плиту, разбавьте горячей кипяченой водой до нужной вам концентрации.
Проварите пару минут после закипания компота, чтобы сахар растворился полностью.
Пить подано!
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