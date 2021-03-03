Закусочная тарелка «Праздничная»

Ингредиенты
колбаса (сырокопченая) - 50 гр.
моцарелла (мини) - 1/2 ср.
вяленые помидоры - 4-5 шт.
оливки зеленые - 1/2 бан.
спаржа - 40 гр.
помидоры черри - 6-7 шт.
имбирь (маринованный) - 30 гр.
листья салата (для украшения)
Пошаговый рецепт приготовления
1. Приготовим нарезку.
В середину выложить спаржу, а сверху половину шарика моцареллы.
2. Скрепить дольки шпажкой, нанизывая по бокам оливки.
3. Перенести в блюдо.
4. Затем на канапе положите вяленые помидоры, а рядом с ними помидоры черри и имбирь, закатанные в розочки.
Перед подачей украсьте салатом.
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