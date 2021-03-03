Четыре вкуса

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Закусочная тарелка «Праздничная»

Фото к рецепту: Закусочная тарелка праздничная

Ингредиенты 

колбаса (сырокопченая) - 50 гр. 
моцарелла (мини) - 1/2 ср. 
вяленые помидоры - 4-5 шт. 
оливки зеленые - 1/2 бан. 
спаржа - 40 гр. 
помидоры черри - 6-7 шт. 
имбирь (маринованный) - 30 гр. 
листья салата (для украшения) 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Приготовим нарезку. 
В середину выложить спаржу, а сверху половину шарика моцареллы. 
2. Скрепить дольки шпажкой, нанизывая по бокам оливки. 
3. Перенести в блюдо. 
4. Затем на канапе положите вяленые помидоры, а рядом с ними помидоры черри и имбирь, закатанные в розочки. 
Перед подачей украсьте салатом. 

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