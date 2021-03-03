Закусочная тарелка «Праздничная»

Ингредиенты

колбаса (сырокопченая) - 50 гр.

моцарелла (мини) - 1/2 ср.

вяленые помидоры - 4-5 шт.

оливки зеленые - 1/2 бан.

спаржа - 40 гр.

помидоры черри - 6-7 шт.

имбирь (маринованный) - 30 гр.

листья салата (для украшения)

Пошаговый рецепт приготовления

1. Приготовим нарезку.

В середину выложить спаржу, а сверху половину шарика моцареллы.

2. Скрепить дольки шпажкой, нанизывая по бокам оливки.

3. Перенести в блюдо.

4. Затем на канапе положите вяленые помидоры, а рядом с ними помидоры черри и имбирь, закатанные в розочки.

Перед подачей украсьте салатом.