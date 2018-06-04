Картофель в беконе с сырной начинкой

Интересно, что скажут ваши домашние, если вместо привычного им блюда из картофеля вы подадите тот же картофель, но в очень необычном формате? Картофельные «Вулканы» — вот чем «Со Вкусом» будет удивлять вас на этот раз. Приготовьтесь: будет супервкусно и суперсытно!
Картофель выбирайте покрупнее, желательно, чтобы он был продолговатой формы.
Чеддер можете заменить любым другим твердым сыром, также можете использовать сулугуни. Сметана понадобится жирностью 10 %. Вкус блюда будет еще насыщеннее, если в начинку добавить нарезанную мелко ароматную зелень базилика или укропа.
Ингредиенты
- Картофель 4 шт.
- Чеддер 200 г
- Сметана 2 ст. л.
- Зеленый лук 0,5 пуч.
- Бекон 150 г
- Соль по вкусу
Приготовление
- Картофель тщательно вымойте со щеткой. Кожуру не срезайте. На поверхности кажного клубня сделайте несколко продольных неглубоких надрезов. Оберните каждую картофельну в фольгу, выложите на решетку и отправьте в духовку запекаться при 200 градусах в течение 20 минут.
- Приготовьте начинку. Для этого сыр натрите на терке с мелкими отверстиями. Пятую часть отделите, а остальной сыр смешайте со сметаной и измельченным зеленым луком. По желанию посолите.
- Запеченный картофель освободите от фольги, срежьте верхушки с обеих сторон. С помощью специальной ложки (можно острым ножом) сделайте в клубнях углубление в виде колодцев. Заполните углубления начинкой. Каждую картофелину оберните 2 полосками бекона, закрепите конструкцию зубочистками.
- Клубни на сковороде разместите вертикально. Отправьте блюдо в духовку на 30 минут запекаться при 175 градусах. После этого подрумянившиеся картофелины посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку еще на 15 минут.
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