Картофель в беконе с сырной начинкой

Интересно, что скажут ваши домашние, если вместо привычного им блюда из картофеля вы подадите тот же картофель, но в очень необычном формате? Картофельные «Вулканы» — вот чем «Со Вкусом» будет удивлять вас на этот раз. Приготовьтесь: будет супервкусно и суперсытно!

Картофель выбирайте покрупнее, желательно, чтобы он был продолговатой формы.

Напомним, что для запекания целиком и других блюд, где важно сохранить форму клубней или ломтиков, идеально подойдет картофель розовых сортов. Клубни с белой кожурой лучше приберечь для приготовления воздушного пюре.

Чеддер можете заменить любым другим твердым сыром, также можете использовать сулугуни. Сметана понадобится жирностью 10 %. Вкус блюда будет еще насыщеннее, если в начинку добавить нарезанную мелко ароматную зелень базилика или укропа.

Ингредиенты Картофель 4 шт. Чеддер 200 г Сметана 2 ст. л. Зеленый лук 0,5 пуч. Бекон 150 г Соль по вкусу

Приготовление Картофель тщательно вымойте со щеткой. Кожуру не срезайте. На поверхности кажного клубня сделайте несколко продольных неглубоких надрезов. Оберните каждую картофельну в фольгу, выложите на решетку и отправьте в духовку запекаться при 200 градусах в течение 20 минут. Приготовьте начинку. Для этого сыр натрите на терке с мелкими отверстиями. Пятую часть отделите, а остальной сыр смешайте со сметаной и измельченным зеленым луком. По желанию посолите. Запеченный картофель освободите от фольги, срежьте верхушки с обеих сторон. С помощью специальной ложки (можно острым ножом) сделайте в клубнях углубление в виде колодцев. Заполните углубления начинкой. Каждую картофелину оберните 2 полосками бекона, закрепите конструкцию зубочистками. Клубни на сковороде разместите вертикально. Отправьте блюдо в духовку на 30 минут запекаться при 175 градусах. После этого подрумянившиеся картофелины посыпьте оставшимся сыром и верните в духовку еще на 15 минут.

И действительно, готовые картофелины очень похожи на мини-вулканы! Вполне самостоятельное сытное блюдо. Вкуснее всего будет, если подадите запеченный картофель со сметаной и зеленью