13 бесценных кулинарных подсказок

Мы публикуем для вас сборник подсказок, которые заставят приготовленные вами блюда засиять новыми оттенками вкусов!

Соус для жаркого и любой соус к мясу приобретет дополнительную пикантность, если добавить в него 2 щепотки растворимого кофе. Звучит странно, но вкус — бесподобный! Добавь в емкость с молоком щепотку соли. Это помешает молоку скиснуть и продлит его срок хранения! Рецепт для настоящих гурманов и любителей картофеля! Нарежь 2 яблока, сбрызни их лимонным соком и туши в сливочном масле. Затем добавь в готовое картофельное пюре сливочно-яблочную смесь и молоко или сливки. Получается оригинальное, очень пикантное блюдо! Чтобы определить свежесть рыбы, помести ее в емкость с прохладной водой. Если она опускается на дно — рыба свежая , ее можно употреблять в пищу. Несвежая рыба тут же всплывет! Рыба будет отлично чиститься, если ее натереть перед чисткой уксусом и оставить на пару минут. Если шампанское выдохлось, брось в него несколько изюминок! Это вернет напитку игристость и богатый вкус. Молоко никогда не пригорит, если ты ополоснешь кастрюлю холодной водой перед кипячением. Смазав края кастрюли сливочным маслом, ты убережешь молоко от выкипания! Изюм будет невероятно сочным и вкусным, если перед употреблением замочить его в теплом лимонном соке. Тушеное мясо приготовится быстрее и будет очень мягким, если при тушении добавить в него 1–2 столовые ложки уксуса. Рецепт полезного домашнего майонеза на скорую руку: добавь в сметану растертый желток сваренного вкрутую яйца и 1 чайную ложку горчицы. Восхитительно вкусным получится рис , приготовленный с соком грейпфрута (на 1 стакан риса — половинка грейпфрута). Храни пищевую пленку в холодильнике! Холодная пищевая пленка не рвется и не липнет к рукам, обращаться с ней намного легче. Попробуй добавить в омлет газированную воду вместо молока или обычной воды. Получится невероятно пышное блюдо! Секрет для выпечки с незабываемым ароматом! Помести в емкость с сахаром для выпечки специи: кардамон, корицу (палочку или молотую), частички кожуры лимона или лайма, сушеную мяту, гвоздику, бадьян… Приготовленные с таким вкусным и приятно пахнущим сахаром блюда будут совершенно особыми!

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