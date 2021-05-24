Рецепт окрошки по-домашнему

Рецепт приготовления

Отварите картофель и яйца.

Мелко порежьте все ингредиенты.

Желток нужно вынуть из отваренных яиц и размять вилкой, добавить горчицу, майонез, сметану и все хоршо перемешать.

Все это смешайте с ингредиентами для окрошки, посолите и залейте минеральной водой.

Перед употреблением охладить, кушать подано!