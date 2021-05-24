Рецепт окрошки по-домашнему

Ингредиенты
- картофель - 5 шт.
- редис - 300 гр.
- огурцы - 300 гр.
- варенная колбаса - 200 гр.
- зеленый лук - 0.5 пучка
- укроп - 0.5 пучка
- сметана - 200 гр.
- майонез - 2 ст.л.
- минералка - 1.5 л.
- горчица - 1 ч.л.
- соль
Рецепт приготовления
Отварите картофель и яйца.
Мелко порежьте все ингредиенты.
Желток нужно вынуть из отваренных яиц и размять вилкой, добавить горчицу, майонез, сметану и все хоршо перемешать.
Все это смешайте с ингредиентами для окрошки, посолите и залейте минеральной водой.
Перед употреблением охладить, кушать подано!
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