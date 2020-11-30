Поджарка из свинины к любому гарниру: густая и сытная

Мечта каждой из нас – зайти на кухню и ахнуть от увиденного изобилия блюд. Не правда ли? Но, к сожалению, у нас нет скатерти-самобранки, способной самой сервировать стол и радовать нас разнообразными яствами. Поэтому, уставшим после трудового дня хозяйкам, приходится повязывать фартук и заниматься приготовлением ужина…

Некоторые из нас в целях экономии сил и времени используют полуфабрикаты. Но зачем покупать готовые блюда непонятного происхождения, если можно обзавестись экспресс-рецептом, который поможет приготовить ужин за считаные минуты. Поджарка из свинины с луком-пореем и морковью – именно тот быстрый, и сравнительно экономный, рецепт, который вам несомненно понравится и станет одним из любимых и быстрых блюд.

Поджарка из свинины по этому рецепту отличается от обычной тем, что в ней не используется мука и томатная паста. Густоту блюду добавляет репчатый лук и лук-порей, а также морковь, благодаря которой поджарка получает красивый цвет. Для того чтобы мясо стало мягче используется обычная вода.

Необходимые ингредиенты

мякоть свинины – 500 г

морковь – 1 шт.

лук репчатый – 1 шт.

лук порей – 1 стебель

соль, перец – по вкусу

вода – 1-2 стакана

подсолнечное масло – 4 ст. л.

Поджарка из свинины к любому гарниру: как приготовить

Лук порей, его белую часть, нарезать тонкими колечками. Лук репчатый – мелкими кубиками, такими же маленькими кубиками нарезать морковь. Мясо нарезать кусочками произвольной формы, главное, чтобы они были не очень большими. Обжарить репчатый лук на растительном масле около 7 минут. Затем к луку добавить морковь. Выложить также свинину и лук-порей. Все продукты обжаривать на среднем огне 15 минут, помешивая. Если сок с мяса и овощей еще остался, тогда продолжать жарить ещё. Когда все соки испарятся, добавить воду. Убавить огонь, сделать его меньше среднего, и тушить мясо около 20-30 минут.

Аппетитная поджарка из свинины готова! К этому блюду можно подать любой гарнир на ваш вкус: картофельное пюре, гречку или рис.

Приятного аппетита.