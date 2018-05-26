Как сделать маринованные шампиньоны? Нет ничего проще. Нам понадобится немного ингредиентов и совсем чуть-чуть терпения. Вам не придется их консервировать. Все будет готово уже завтра.

Для этого потребуется полкилограмма самих грибов, чеснока можно взять не более 3-4 зубчиков, средний репчатый лучок, паприка (половинку).

Маринад будет включать следующие ингредиенты: лавр, лимонная кислота, масло оливковое, сахар, черный перец горошком, соль и сушенный майоран. И, конечно, вода, куда будут добавлять все эти ингредиенты.

Пять минут, не более, следует варить шампиньоны. Воду не забудьте подсолить.

Закипятить литр воды.

Потом приправить будущий маринад одним листиком лавра, щепоткой майорана, а также пятью зернышками черного перчика.

Оставить вариться не больше трех-пяти минут.

Потом, выключив газ, в воду необходимо добавить ложку оливкового масла, а также разведенную с водой чайную ложку лимонной кислоты.

Соль добавляется на ваше усмотрение и вкус.

Грибы порезать и положить в посуду, подойдет лучше всего керамическая.

Присыпать шампиньоны паприкой, чесноком и луком.

Добавить маринад к грибам.

Когда остудится, посуду можно поставить на полдня в холодильник.