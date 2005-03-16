Четыре вкуса

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10 напитков, эффективно сжигающих жир

10 напитков, эффективно сжигающих жир

Чрезмерно увлекаясь диетами и составляя сложные схемы питания, многие из нас часто забывают о том, что важно следить не только за тем, что мы едим, но и за тем, что мы пьем. Ведь правильно подобранные напитки способны стать отличным помощником при похудении.

Не верите? Убедитесь сами.

1. Зеленый чай

Выпивайте ежедневно хотя бы по три чашки зеленого чая. Ведь зеленый чай является богатым источником антиоксидантов, которые улучшают жировой обмен и способствуют активному сжиганию лишних калорий.

2. Детокс-вода от Джиллиан Майклс

Как известно, детоксикация ускоряет метаболизм. Именно поэтому самый известный звездный тренер Джиллиан Майклс утверждает, что ни одна диета не может считаться полноценной без употребления детокс-воды.

Ингредиенты:

  • 1,8 литра дистиллированной воды,
  • 1 чайная ложна сахара,
  • 1 чайная ложка клюквенного сока,
  • 2 чайные ложки лимонного сока,
  • 1 упаковка чая из корня одуванчика.

Рецепт: смешайте все ингредиенты. Выпивайте еженедельно 1,8 л такой воды для ускоренного избавления от лишнего веса.

3. Чай из имбиря, тмина и мяты

Традиционный арабский рецепт чая для похудения используется многими диетологами уже не один десяток лет.

Ингредиенты:

  • 1 чайная ложка сушеного имбиря,
  • 1 чайная ложка тмина,
  • Несколько листиков свежей мяты,
  • 1 чайная ложка (или 1 пакетик) зеленого чая.

Рецепт: залейте все ингредиенты кипятком и дайте настояться 10 минут. Пейте такой чай перед каждым приемом пищи, чтобы улучшить метаболизм.

4. The Biggest Loser

Всемирно известный фитнес-тренер Ким Лайонс изобрела напиток под названием The Biggest Loser ("Потерявший больше всех"), который сегодня считается одним из самых удачных самодельных напитков для сжигания жира.

Ингредиенты:

  • 2 литра воды,
  • 6 долек грейпфрута,
  • 1 мандарин (нарезать),
  • 1/2 огурца (нарезать),
  • 2 листика мяты.

Рецепт: смешайте все ингредиенты и дайте им настояться в течение 2 часов. Когда будете пить, добавьте немного льда.

5. Секретный напиток доктора Оза

Американский врач, ведущий популярного ТВ-шоу Dr. Oz. Show ("Шоу доктора Оза") утверждает, что главным секретом "идеального напитка для похудения" является витамин С.

Рецепт: смешайте 2 чайные ложки яблочного уксуса со стаканом грейпфрутового сока. Если напиток покажется вам слишком кислым, то доктор Оз рекомендует добавить в напиток одну чайную ложку меда.

6. Кокосовая вода

Поклонницами кокосовой воды являются такие всемирно известные красотки, как Жизель Бюндхен, Даутцен Крез, Миранда Керр и многие другие.

Главная "фишка" кокосовой воды заключается в том, что она подавляет аппетит, поэтому она должна присутствовать в рационе любого человека, сидящего на диете и желающего сбросить лишний вес.

7. "Жиросжигающий сок"

Напиток, изобретенный тренером по питанию Линдой Вагнер, являет собой смесь жиросжигающих соков с высокой концентрацией витамина С, и играет важную роль в ускорении процесса метаболизма.

Ингредиенты:

  • 1 очищенный розовый грейпфрут,
  • 2 очищенных апельсина,
  • 1 головка салата ромэн,
  • несколько листиков мяты

Рецепт: выдавить сок из грейпфрута и апельсинов, мелко нарезать (или помолоть в блендере) салат и мяту, смешать все ингредиенты в шейкере.

8. Клюквенная вода

При похудении в рационе каждого человека обязательно должны присутствовать диуретики (мочегонные средства), способствующие быстрому выведению из организма воды. А клюквенный сок, смешанный с водой, является именно таким. Важно! Для приготовления клюквенной воды подходит только 100% натуральный клюквенный сок - без сахара и прочих примесей.

Рецепт: смешайте 250 грамм клюквенного сока с 140 - 170 граммами воды. Пейте напиток каждый день.

9. Черный кофе

Как бы это странно не звучало, но отказ от сахара и молока - самый простой способ превратить кофе в диетический напиток.

10. Холодная вода

Ледяная вода сжигает калории гораздо быстрее, чем вы даже могли подумать. Это не означает, конечно, что вам теперь придется пить воду только лишь со льдом, но постарайтесь отдавать предпочтение хотя бы просто прохладной воде. Это самый лучший способ сжечь лишние калории.

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