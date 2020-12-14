Четыре вкуса

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Киш виноградаря на творожном тесте

Фото к рецепту: Киш виноградаря на творожном тесте

Ингредиенты

  • тесто
  • мука пшеничная / мука (может потребоваться чуть больше) — 160 гр.
  • масло растительное — 50 мл.
  • молоко — 40 мл.
  • творог (брала мягкий творог) — 75 гр.
  • разрыхлитель теста — 1.5 ч.л.
  • соль (щепотка)
  • начинка
  • сыр творожный — 85 гр.
  • сметана — 85 гр.
  • бекон (или заменить копченой колбасой) — 50 гр.
  • лук красный (салатный) — 0.5 шт.
  • масло растительное — 1 ст.л.
  • яйцо куриное (со) — 1 шт.
  • оформление
  • лук красный (салатный) — 0.5 шт.
  • орехи грецкие
  • виноград
  • перец розовый

Пошаговый рецепт приготовления

В чашу влить молоко, растительное масло, добавить творог, муку с разрыхлителем, щепотку соли.

Замесить быстро тесто - оно мягкое и поддатливое.

Если липнет, (зависит от творога) то добавить муки.

Разложить тесто по формам или на пергаменте руками.

На разогретой сковороде с растительным маслом, обжарить лук (порезать кубиком) с беконом.

Остудить.

Начинка.

Смешать сметану с творожным сыром, яйцом, беконом с луком, добавить соль и перец по вкусу - хорошо перемешать.

Выкладываем начинку на тесто, поверх лук, порезанный тонкими полукольцами, выложить виноград, посыпать орехами и, по желанию, розовым перцем.

Духовка на 200.

Выпекать 15 минут до зарумянивания - ориентируйтесь на свою духовку.

Пошаговые фото рецепта

Киш виноградаря на творожном тесте: фото шаг 1Киш виноградаря на творожном тесте: фото шаг 2Киш виноградаря на творожном тесте: фото шаг 3Киш виноградаря на творожном тесте: фото шаг 4Киш виноградаря на творожном тесте: фото шаг 5Киш виноградаря на творожном тесте: фото шаг 6
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