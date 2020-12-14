Киш виноградаря на творожном тесте

В чашу влить молоко, растительное масло, добавить творог, муку с разрыхлителем, щепотку соли.

Замесить быстро тесто - оно мягкое и поддатливое.

Если липнет, (зависит от творога) то добавить муки.

Разложить тесто по формам или на пергаменте руками.

На разогретой сковороде с растительным маслом, обжарить лук (порезать кубиком) с беконом.

Остудить.

Начинка.

Смешать сметану с творожным сыром, яйцом, беконом с луком, добавить соль и перец по вкусу - хорошо перемешать.

Выкладываем начинку на тесто, поверх лук, порезанный тонкими полукольцами, выложить виноград, посыпать орехами и, по желанию, розовым перцем.

Духовка на 200.

Выпекать 15 минут до зарумянивания - ориентируйтесь на свою духовку.