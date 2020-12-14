Киш виноградаря на творожном тесте

Ингредиенты
- тесто
- мука пшеничная / мука (может потребоваться чуть больше) — 160 гр.
- масло растительное — 50 мл.
- молоко — 40 мл.
- творог (брала мягкий творог) — 75 гр.
- разрыхлитель теста — 1.5 ч.л.
- соль (щепотка)
- начинка
- сыр творожный — 85 гр.
- сметана — 85 гр.
- бекон (или заменить копченой колбасой) — 50 гр.
- лук красный (салатный) — 0.5 шт.
- масло растительное — 1 ст.л.
- яйцо куриное (со) — 1 шт.
- оформление
- лук красный (салатный) — 0.5 шт.
- орехи грецкие
- виноград
- перец розовый
Пошаговый рецепт приготовления
В чашу влить молоко, растительное масло, добавить творог, муку с разрыхлителем, щепотку соли.
Замесить быстро тесто - оно мягкое и поддатливое.
Если липнет, (зависит от творога) то добавить муки.
Разложить тесто по формам или на пергаменте руками.
На разогретой сковороде с растительным маслом, обжарить лук (порезать кубиком) с беконом.
Остудить.
Начинка.
Смешать сметану с творожным сыром, яйцом, беконом с луком, добавить соль и перец по вкусу - хорошо перемешать.
Выкладываем начинку на тесто, поверх лук, порезанный тонкими полукольцами, выложить виноград, посыпать орехами и, по желанию, розовым перцем.
Духовка на 200.
Выпекать 15 минут до зарумянивания - ориентируйтесь на свою духовку.
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