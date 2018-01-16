Салат Мужские слезы – это не просто салат, а мечта, ведь в нем сочетаются самые вкусные продукты. Подкупает и простота приготовления ведь с ним запросто управиться даже начинающая хозяйка. Салат "Мужские слезы" покорит сердце любого мужчины.

ИНГРЕДИЕНТЫ

Куриная грудка- 250 г.

Морковь по корейски- 250 г.

Шампиньоны консерв.- 350 г.

Майонез- 350 г.

Сыр- 150 г.

Яйца вареные- 4 шт.

Лук- 1 шт.

Уксус- 50 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ