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Салат "Мужские слезы"

Салат "Мужские слезы"
Салат Мужские слезы – это не просто салат, а мечта, ведь в нем сочетаются самые вкусные продукты. Подкупает и простота приготовления ведь с ним запросто управиться даже начинающая хозяйка. Салат "Мужские слезы" покорит сердце любого мужчины.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • Куриная грудка- 250 г.
  • Морковь по корейски- 250 г.
  • Шампиньоны консерв.- 350 г.
  • Майонез- 350 г.
  • Сыр- 150 г.
  • Яйца вареные- 4 шт.
  • Лук- 1 шт.
  • Уксус- 50 г.

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ

  • Салат "Мужские слезы"
    Нарезаем лук полукольцами, заливаем 50-ю мл.уксуса, отставляем в сторонку немного помариноваться. Мелко нарезаем куриную грудку, выкладываем первым слоем в салатник, смазываем майонезом. Следующим слоем укладываем маринованный лук. Далее мелко нарезаем грибочки, укладываем поверх лука и смазываем майонезом. Далее натираем яйца и распределяем следующим слоем. Потом мелко нарезанная морковь по корейски и снова смазываем майонезом. И в завершение укладываем натертый сыр. Приятного аппетита!
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