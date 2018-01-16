Салат Мужские слезы – это не просто салат, а мечта, ведь в нем сочетаются самые вкусные продукты. Подкупает и простота приготовления ведь с ним запросто управиться даже начинающая хозяйка. Салат "Мужские слезы" покорит сердце любого мужчины.
ИНГРЕДИЕНТЫ
- Куриная грудка- 250 г.
- Морковь по корейски- 250 г.
- Шампиньоны консерв.- 350 г.
- Майонез- 350 г.
- Сыр- 150 г.
- Яйца вареные- 4 шт.
- Лук- 1 шт.
- Уксус- 50 г.
СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
- Нарезаем лук полукольцами, заливаем 50-ю мл.уксуса, отставляем в сторонку немного помариноваться. Мелко нарезаем куриную грудку, выкладываем первым слоем в салатник, смазываем майонезом. Следующим слоем укладываем маринованный лук. Далее мелко нарезаем грибочки, укладываем поверх лука и смазываем майонезом. Далее натираем яйца и распределяем следующим слоем. Потом мелко нарезанная морковь по корейски и снова смазываем майонезом. И в завершение укладываем натертый сыр. Приятного аппетита!
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