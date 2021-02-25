Заливное из мяса курицы на подушке из сливочного хрена

Ингредиенты
для бульона:
вода - 1,2 л.
куриная ножка - 2 шт.
лук репчатый - 1 шт.
морковь - 1 шт.
душистый перец - 5 шт.
соль
для заливного:
вареная мякоть с 2 ножек
бульон - 400 мл.
желатин в упаковке, где написано, что он рассчитан на 500 мл.
морковь - 2 ломтика
чеснок - 2 зубчика
кайенский перец - 0,25 ч.
хрен со сливками - 6 ч.
для подачи:
горчица
зелень
Пошаговый рецепт приготовления
1. Бульон можно приготовить заранее. Из 2-х куриных окорочков приготовлю бульон. Я положу туда целую крупную луковицу прямо в шелухе. Бульон от нее станет золотым. Также - морковь, нарезав ее крупными кусочками. Посолить по вкусу и добавить душистый перец. Не люблю лавровый лист в бульонах с курицей.
2. Сделаю сегодня порционный холодец на двоих. Подберу подходящие формочки, чтобы заливное получилось красивой формы. Я возьму 2 силиконовые формы для запекания, объемом по 250 мл каждая. Вареное куриное мясо я разобрала руками на волокна. Помещаем в миску, добавляем два отварных кусочка мелко нарезанной моркови. Поперчите и выдавите 2 зубчика чеснока.
3. Перемешать и разложить по формам.Процедить 250 мл бульона, нагреть до Т-60 С и развести в нем желатин. Разведите желатин, следуя указаниям на упаковке. Залила формочки для курицы, разделив бульон пополам. Необходимо оставить сверху место для отвара с хреном, высотой около 2 см в форме. Ставлю начинку в холодильник, чтобы она застыла.
4. Когда масса застынет, сверху залью отваром с желатином и сливочным хреном. Такой хрен сейчас можно купить в любом магазине. Если не кремовый, используйте обычный. Она процедила еще 250 мл куриного бульона, подогрел его до Т-60 ° С, разбавила в нем желатин и 6 чайных ложек сливочного хрена.
5. Залил сверху куриным заливным. Не все влезло в формы, осталось немного. Уберите в холодильник до застывания. Я возьму его служить.
6. Подавайте каждую по отдельности на тарелке. Добавить зернистую горчицу и мелко нарезанный укроп.
7. Это вид заливного, все слои хорошо видны.
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