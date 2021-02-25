Заливное из мяса курицы на подушке из сливочного хрена

Ингредиенты

для бульона:

вода - 1,2 л.

куриная ножка - 2 шт.

лук репчатый - 1 шт.

морковь - 1 шт.

душистый перец - 5 шт.

соль

для заливного:

вареная мякоть с 2 ножек

бульон - 400 мл.

желатин в упаковке, где написано, что он рассчитан на 500 мл.

морковь - 2 ломтика

чеснок - 2 зубчика

кайенский перец - 0,25 ч.

хрен со сливками - 6 ч.

для подачи:

горчица

зелень

Пошаговый рецепт приготовления

1. Бульон можно приготовить заранее. Из 2-х куриных окорочков приготовлю бульон. Я положу туда целую крупную луковицу прямо в шелухе. Бульон от нее станет золотым. Также - морковь, нарезав ее крупными кусочками. Посолить по вкусу и добавить душистый перец. Не люблю лавровый лист в бульонах с курицей.

2. Сделаю сегодня порционный холодец на двоих. Подберу подходящие формочки, чтобы заливное получилось красивой формы. Я возьму 2 силиконовые формы для запекания, объемом по 250 мл каждая. Вареное куриное мясо я разобрала руками на волокна. Помещаем в миску, добавляем два отварных кусочка мелко нарезанной моркови. Поперчите и выдавите 2 зубчика чеснока.

3. Перемешать и разложить по формам.

Процедить 250 мл бульона, нагреть до Т-60 С и развести в нем желатин. Разведите желатин, следуя указаниям на упаковке. Залила формочки для курицы, разделив бульон пополам. Необходимо оставить сверху место для отвара с хреном, высотой около 2 см в форме. Ставлю начинку в холодильник, чтобы она застыла.

4. Когда масса застынет, сверху залью отваром с желатином и сливочным хреном. Такой хрен сейчас можно купить в любом магазине. Если не кремовый, используйте обычный. Она процедила еще 250 мл куриного бульона, подогрел его до Т-60 ° С, разбавила в нем желатин и 6 чайных ложек сливочного хрена.

5. Залил сверху куриным заливным. Не все влезло в формы, осталось немного. Уберите в холодильник до застывания. Я возьму его служить.

6. Подавайте каждую по отдельности на тарелке. Добавить зернистую горчицу и мелко нарезанный укроп.

7. Это вид заливного, все слои хорошо видны.