Четыре вкуса

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Заливное из мяса курицы на подушке из сливочного хрена

Фото к рецепту: Заливное из мяса курицы на подушке из сливочного хрена

Ингредиенты 

для бульона: 
вода - 1,2 л. 
куриная ножка - 2 шт. 
лук репчатый - 1 шт. 
морковь - 1 шт. 
душистый перец - 5 шт. 
соль 

для заливного: 
вареная мякоть с 2 ножек 
бульон - 400 мл. 
желатин в упаковке, где написано, что он рассчитан на 500 мл. 
морковь - 2 ломтика 
чеснок - 2 зубчика 
кайенский перец - 0,25 ч. 
хрен со сливками - 6 ч. 
для подачи: 
горчица 
зелень 

Пошаговый рецепт приготовления 

1. Бульон можно приготовить заранее. Из 2-х куриных окорочков приготовлю бульон. Я положу туда целую крупную луковицу прямо в шелухе. Бульон от нее станет золотым. Также - морковь, нарезав ее крупными кусочками. Посолить по вкусу и добавить душистый перец. Не люблю лавровый лист в бульонах с курицей. 

2. Сделаю сегодня порционный холодец на двоих. Подберу подходящие формочки, чтобы заливное получилось красивой формы. Я возьму 2 силиконовые формы для запекания, объемом по 250 мл каждая. Вареное куриное мясо я разобрала руками на волокна. Помещаем в миску, добавляем два отварных кусочка мелко нарезанной моркови. Поперчите и выдавите 2 зубчика чеснока. 

3. Перемешать и разложить по формам.

Процедить 250 мл бульона, нагреть до Т-60 С и развести в нем желатин. Разведите желатин, следуя указаниям на упаковке. Залила формочки для курицы, разделив бульон пополам. Необходимо оставить сверху место для отвара с хреном, высотой около 2 см в форме. Ставлю начинку в холодильник, чтобы она застыла. 

4. Когда масса застынет, сверху залью отваром с желатином и сливочным хреном. Такой хрен сейчас можно купить в любом магазине. Если не кремовый, используйте обычный. Она процедила еще 250 мл куриного бульона, подогрел его до Т-60 ° С, разбавила в нем желатин и 6 чайных ложек сливочного хрена. 

5. Залил сверху куриным заливным. Не все влезло в формы, осталось немного. Уберите в холодильник до застывания. Я возьму его служить. 

6. Подавайте каждую по отдельности на тарелке. Добавить зернистую горчицу и мелко нарезанный укроп. 

7. Это вид заливного, все слои хорошо видны. 

 

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