Что приготовить на Старый Новый год из доступных продуктов

В нашей жизни все бывает, планы меняются на ходу, и может так случиться, что решение накрыть праздничный стол приходит в последний момент. Ехать на рынок или в дальний супермаркет нет ни времени, ни сил, остается только ближайший магазин или рынок с незатейливым ассортиментом. Можно ли в таких суровых условиях придумать и успеть приготовить блюда для праздничного стола? Давайте попробуем!

В праздничные дни экономить можно несколькими способами. Самый простой: напроситься в гости, купив дежурную бутылку шампанского и коробку конфет. Даже не будем обсуждать такой вариант... Это не для нас.

Мы предлагаем более сложный, но гастрономически верный способ! Покупаем несколько ключевых продуктов: свиной окорок, замороженный палтус или треску и цитрусовые. Это продукты не деликатесные — средней ценовой категории, но позволяющие при большом объёме и сэкономить, и приготовить по-настоящему праздничный стол.

Из мяса готовим закуску, салат и основное горячее (для мясоедов), из рыбы — основное горячее и закуску для любителей даров моря (с участием цитрусовых). Плюс десерт на любой вкус, тоже с цитрусовыми.

Конечно, наш бюджетный пазл отлично сложится, если у вас на кухне есть некий запас пряностей, специй и овощей.

Свинина

Если всё так, стоимость продуктов, купленных для приготовления этих блюд (в среднем 6 порций каждого), составила около 3500 рублей. Конечно, вы можете дополнить меню по своему усмотрению: напитками, закусками/салатами и десертами. С наступающими праздниками!

Свинина в наших реалиях гораздо доступнее и более предсказуема, чем говядина. Так что не станем рисковать и купим самый простой в приготовлении отруб – окорок. Его главный недостаток – большой вес – легко превращается в достоинство: разделим его на две части и приготовим каждую своим способом.

Обратите внимание, что окорок состоит из мышц двух цветов: розовой и почти белой. Розовая, внешняя и более жирная, идеально подходит для приготовления буженины. Во многих семьях есть фирменные рецепты этого любимого праздничного блюда. Я, например, люблю шпиговать буженину имбирем, а сверху обмазывать смесью специй и горчицы.

Буженина из жирной части свиного окорока

Собственно, блюдо под названием "буженина" готовят исключительно из свинины, из тазобедренного отруба. По сути, это жаркое, которое принято подавать в качестве холодной закуски. Прекрасное праздничное блюдо! Тонко нарезанная буженина будет хороша и второй, и на третий день, а на праздничный стол с ней можно приготовить мясной салат. Хоть привычный оливье, хоть зеленый в азиатском стиле.

Если нет времени подержать замаринованное мясо в холодильнике, погрузите его хотя бы на пару часов в соляной раствор, приготовленный из расчета 80 г соли на 1 л воды.

Салат в азиатском стиле из обрезков буженины

Как небольшим количеством запеченного или вареного мяса накормить несколько человек? Приготовить мясной салат в азиатском стиле! Попробуйте отказаться от майонеза и корнеплодов в пользу азиатской заправки и хрустящих зеленых овощей: уверены, вам понравится!

300 г запеченной свинины

½ кочана пекинской капусты

1 большой огурец

5 черешков сельдерея

3 побега зеленого лука

1/2 острого красного перца

1 ст.л. коричневого сахара

2 ст.л. рисового укуса

1 лимон

1 острый красный перец

8-10 веточек кинзы

30 г кунжута

1 ст.л. ароматного кунжутного масла

1 ст.л. соевого соуса

1 ст.л. рыбного соуса (желательно)

Шаг 1 Острой мелкой теркой снимите с лимона цедру, выжмите сок. Листья кинзы отделите от веточек, веточки мелко нарежьте. Острый перец освободите от семян и перегородок и мелко нарежьте. Шаг 2 Приготовьте заправку. Сахар положите в маленький сотейник, добавьте уксус, лимонный сок и 1 ст.л. воды. Проварите до растворения сахара. Снимите с огня, добавьте острый перец и стебли кинзы, остудите. Перелейте смесь в блендер и измельчите. Добавьте в заправку цедру, кунжутное масло, соевый и рыбный соус, перемешайте. Шаг 3 Мясо нарежьте тонкой соломкой, удалив излишки жира. Смешайте с небольшим количеством заправки, оставьте мариноваться на 30-35 минут. Шаг 4 Огурец и сельдерей нарежьте соломкой размером со спичку. Пекинскую капусту нашинкуйте, острый перец нарежьте тонкими колечками. Переложите ингредиенты в миску, заправьте частью заправки. Переложите салат на блюдо, сверху разложите мясо, посыпьте листьями кинзы и семенами кунжута.

Мясной рулет из менее жирной внутренней части окорока

Менее жирную внутреннюю часть свиного окорока начиним и свернем рулетом. Начинку можно подобрать любую: чернослив или смесь сухофруктов и орехов, квашеную капусту или хлебные крошки. Если ничего из перечисленного в запасах нет, купите шампиньоны, приготовьте дюксель и заверните его в мясо - получится мясной рулет с грибной начинкой. Гарнир желательно подобрать не слишком тяжелый. Например, пюре из сельдерея и яблок. Он удобен еще и тем, что готовится одновременно с мясом.

1.2-1.5 кг мякоти свинины одним куском (лопатка или окорок)

2 ст.л. растительного масла

3 луковицы

3-5 зубчиков чеснока

1 ч.л. сахара

250 мл белого сухого вина

300 г корневого сельдерея

300 г яблок

1 ч.л. черного перца горошком

3 веточки тимьяна

100 г сливочного масла

1 ст.л. горчицы

соль по вкусу

1 порция грибной начинки (дюксель)

Шаг 1 Распластайте мясо для рулета, положите на кусок пленки. Приправьте солью и перцем, покройте слоем дюкселя, отступив от края 3-4 см. Сверните плотный рулет, обвяжите кулинарной нитью с шагом 3 см. Шаг 2 Лук нарежьте перьями, чеснок измельчите. Яблоки очистите, разрежьте на 4 части, удалите сердцевину. Сельдерей очистите и нарежьте крупными кусками произвольной формы. Шаг 3 В жаровне разогрейте масло. Обжарьте рулет на сильном огне до образования румяной корочки. Переложите мясо на блюдо, прикройте фольгой. Шаг 4 В освободившуюся жаровню положите лук, чеснок, перец горошком и тимьян. Приправьте солью и сахаром и обжарьте на умеренном огне до мягкости. Добавьте вино, доведите до кипения. Положите на лук мясо и сельдерей, убавьте огонь, закройте жаровню крышкой и готовьте 1.5-2 часа, до мягкости мяса. Примерно за 30 мин. до окончания приготовления добавьте яблоки. При необходимости подливайте в жаровню горячую воду. Шаг 5 Переложите мясо на разделочную доску, прикройте фольгой и оставьте "отдыхать". Шаг 6 Достаньте из жаровни сельдерей и яблоки, обработайте в блендере в пюре. Можно добавить немного томленого лука из жаровни. Вмешайте в пюре нарезанное кусочками сливочное масло и горчицу. Приправьте по вкусу солью и перцем. Шаг 7 Рулет нарежьте ломтями. Подавайте с пюре из яблок и сельдерея и корнишонами.

Палтус или треска

Рыбное карпаччо с цитрусовыми и заправкой из шампанского

Филе палтуса, пусть даже и замороженное, будет удачным выбором к праздничному столу. Для приготовления карпаччо нарежьте его не размораживая, а оставшееся филе разморозьте в холодильнике. Нет палтуса? Нас спасет треска!

Для заправки подойдут любые цитрусовые – апельсины, мандарины, грейпфруты, свити или помело, в комбинации или соло. Ну а немного шампанского для заправки в предпраздничные дни наверняка найдется!

400 г филе палтуса

100 мл оливкового масла

100 мл свежевыжатого апельсинового сока

3 коробочки кардамона

щепотка корицы

5 ягод можжевельника

2 апельсина

1 розовый грейпфрут

1 лимон

1 маленькая морковь

2 редиса

50 г рукколы или другого листового салата

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

листья укропа для украшения 30 мл оливкового масла

30 мл шампанского или другого игристого вина

30 мл свежевыжатого апельсинового сока

соль

черный молотый перец

Шаг 1 Филе палтуса нарежьте ломтиками толщиной 5 мм. Разложите внахлест на большом куске пленки, закройте другим и слегка отбейте скалкой. Снимите верхнюю пленку, переверните на блюдо, снимите второй лист пленки. Шаг 2 Апельсиновый сок налейте в сотейник, добавьте раздавленные коробочки кардамона и ягоды можжевельника, корицу, полоски апельсиновой цедры, соль и перец. Доведите до кипения, снимите с плиты и залейте рыбу. Шаг 3 Приготовьте заправку с шампанским, взбив все ингредиенты венчиком. Шаг 4 Апельсины, грейпфрут и лимон разделайте на чистые сегменты. Морковь и редис нарежьте тонкой соломкой. Смешайте с рукколой, сбрызните заправкой, перемешайте. Шаг 5 Разрежите пласт карпаччо на 4 части, переложите на 4 тарелки. Сверху выложите салат и сегменты цитрусовых. Полейте заправкой. Украсьте листьями укропа.

Рыбное филе в пергаменте с корнеплодами

На горячее запеките филе палтуса с овощами в мешочке из пергамента. Овощи подберите на свой вкус из того, что есть в холодильнике. Отрегулировать время их приготовления можно нарезкой: чем она тоньше, тем быстрее овощи готовятся.

Особенным это блюдо сделает ванильное масло. Для него понадобятся стручки ванили, а семена пригодятся для приготовления десерта.

4 филе палтуса весом по 150 г

½ кочана салата латук

1 небольшая головка брокколи

4 ч.л. лимонного сока

4 ст.л. белого сухого вина

соль и черный молотый перец по вкусу 3 стручка ванили

150 г сливочного масла комнатной температуры

Шаг 1 Приготовьте ванильное масло. Разрежьте стручки ванили вдоль пополам и кончиком ножа достаньте семена. Смешайте масло с семенами ванили, сформируйте валик диаметром 4-5 см, туго заверните в пищевую пленку и положите в морозильник. Шаг 2 Нарежьте латук короткими широкими ленточками. Брокколи разделите на мелкие соцветия. Приправьте солью и перцем, сбрызните лимонным соком, перемешайте. Шаг 3 Вырежьте из бумаги для выпечки 4 больших квадрата, каждый уложите в салатник. В центр выложите салат и брокколи, на них – филе. Посолите и поперчите филе, сбрызните вином. Соберите края бумаги и завяжите кулинарной нитью. Переложите на противень. Шаг 4 Разогрейте духовку до 180 С. Запекайте 15-25 минут, в зависимости от толщины филе. Переложите мешочки с рыбой на подогретые тарелки. Откройте мешочки и положите на каждое филе ломтик ванильного масла.

Цитрусовые

Пломбир с пряными апельсиновыми дольками

Из обычных апельсинов получится необыкновенно ароматный десерт. Его приготовление займет время, но почти не потребует вашего участия – стоит только нарезать апельсины ломтиками и следить, чтобы не подгорели. Мороженое подберите на свой вкус: пломбир, крем-блюле или, может, шоколадное.

1 кг апельсинов

400 г сахара

10 палочек корицы

3 стручка ванили

1 кг сливочного мороженого