Что приготовить на Старый Новый год из доступных продуктов

В нашей жизни все бывает, планы меняются на ходу, и может так случиться, что решение накрыть праздничный стол приходит в последний момент. Ехать на рынок или в дальний супермаркет нет ни времени, ни сил, остается только ближайший магазин или рынок с незатейливым ассортиментом. Можно ли в таких суровых условиях придумать и успеть приготовить блюда для праздничного стола? Давайте попробуем!
В праздничные дни экономить можно несколькими способами. Самый простой: напроситься в гости, купив дежурную бутылку шампанского и коробку конфет. Даже не будем обсуждать такой вариант... Это не для нас.
Мы предлагаем более сложный, но гастрономически верный способ! Покупаем несколько ключевых продуктов: свиной окорок, замороженный палтус или треску и цитрусовые. Это продукты не деликатесные — средней ценовой категории, но позволяющие при большом объёме и сэкономить, и приготовить по-настоящему праздничный стол.
Из мяса готовим закуску, салат и основное горячее (для мясоедов), из рыбы — основное горячее и закуску для любителей даров моря (с участием цитрусовых). Плюс десерт на любой вкус, тоже с цитрусовыми.
Конечно, наш бюджетный пазл отлично сложится, если у вас на кухне есть некий запас пряностей, специй и овощей.Если всё так, стоимость продуктов, купленных для приготовления этих блюд (в среднем 6 порций каждого), составила около 3500 рублей. Конечно, вы можете дополнить меню по своему усмотрению: напитками, закусками/салатами и десертами. С наступающими праздниками!
Свинина
Свинина в наших реалиях гораздо доступнее и более предсказуема, чем говядина. Так что не станем рисковать и купим самый простой в приготовлении отруб – окорок. Его главный недостаток – большой вес – легко превращается в достоинство: разделим его на две части и приготовим каждую своим способом.
Обратите внимание, что окорок состоит из мышц двух цветов: розовой и почти белой. Розовая, внешняя и более жирная, идеально подходит для приготовления буженины. Во многих семьях есть фирменные рецепты этого любимого праздничного блюда. Я, например, люблю шпиговать буженину имбирем, а сверху обмазывать смесью специй и горчицы.
Буженина из жирной части свиного окорока
Собственно, блюдо под названием "буженина" готовят исключительно из свинины, из тазобедренного отруба. По сути, это жаркое, которое принято подавать в качестве холодной закуски. Прекрасное праздничное блюдо! Тонко нарезанная буженина будет хороша и второй, и на третий день, а на праздничный стол с ней можно приготовить мясной салат. Хоть привычный оливье, хоть зеленый в азиатском стиле.
Если нет времени подержать замаринованное мясо в холодильнике, погрузите его хотя бы на пару часов в соляной раствор, приготовленный из расчета 80 г соли на 1 л воды.
Салат в азиатском стиле из обрезков буженины
Как небольшим количеством запеченного или вареного мяса накормить несколько человек? Приготовить мясной салат в азиатском стиле! Попробуйте отказаться от майонеза и корнеплодов в пользу азиатской заправки и хрустящих зеленых овощей: уверены, вам понравится!
- 300 г запеченной свинины
- ½ кочана пекинской капусты
- 1 большой огурец
- 5 черешков сельдерея
- 3 побега зеленого лука
- 1/2 острого красного перца
- 1 ст.л. коричневого сахара
- 2 ст.л. рисового укуса
- 1 лимон
- 1 острый красный перец
- 8-10 веточек кинзы
- 30 г кунжута
- 1 ст.л. ароматного кунжутного масла
- 1 ст.л. соевого соуса
- 1 ст.л. рыбного соуса (желательно)
Шаг 1
Острой мелкой теркой снимите с лимона цедру, выжмите сок. Листья кинзы отделите от веточек, веточки мелко нарежьте. Острый перец освободите от семян и перегородок и мелко нарежьте.
Шаг 2
Приготовьте заправку. Сахар положите в маленький сотейник, добавьте уксус, лимонный сок и 1 ст.л. воды. Проварите до растворения сахара. Снимите с огня, добавьте острый перец и стебли кинзы, остудите. Перелейте смесь в блендер и измельчите. Добавьте в заправку цедру, кунжутное масло, соевый и рыбный соус, перемешайте.
Шаг 3
Мясо нарежьте тонкой соломкой, удалив излишки жира. Смешайте с небольшим количеством заправки, оставьте мариноваться на 30-35 минут.
Шаг 4
Огурец и сельдерей нарежьте соломкой размером со спичку. Пекинскую капусту нашинкуйте, острый перец нарежьте тонкими колечками. Переложите ингредиенты в миску, заправьте частью заправки. Переложите салат на блюдо, сверху разложите мясо, посыпьте листьями кинзы и семенами кунжута.
Мясной рулет из менее жирной внутренней части окорока
Менее жирную внутреннюю часть свиного окорока начиним и свернем рулетом. Начинку можно подобрать любую: чернослив или смесь сухофруктов и орехов, квашеную капусту или хлебные крошки. Если ничего из перечисленного в запасах нет, купите шампиньоны, приготовьте дюксель и заверните его в мясо - получится мясной рулет с грибной начинкой. Гарнир желательно подобрать не слишком тяжелый. Например, пюре из сельдерея и яблок. Он удобен еще и тем, что готовится одновременно с мясом.
- 1.2-1.5 кг мякоти свинины одним куском (лопатка или окорок)
- 2 ст.л. растительного масла
- 3 луковицы
- 3-5 зубчиков чеснока
- 1 ч.л. сахара
- 250 мл белого сухого вина
- 300 г корневого сельдерея
- 300 г яблок
- 1 ч.л. черного перца горошком
- 3 веточки тимьяна
- 100 г сливочного масла
- 1 ст.л. горчицы
- соль по вкусу
- 1 порция грибной начинки (дюксель)
Шаг 1
Распластайте мясо для рулета, положите на кусок пленки. Приправьте солью и перцем, покройте слоем дюкселя, отступив от края 3-4 см. Сверните плотный рулет, обвяжите кулинарной нитью с шагом 3 см.
Шаг 2
Лук нарежьте перьями, чеснок измельчите. Яблоки очистите, разрежьте на 4 части, удалите сердцевину. Сельдерей очистите и нарежьте крупными кусками произвольной формы.
Шаг 3
В жаровне разогрейте масло. Обжарьте рулет на сильном огне до образования румяной корочки. Переложите мясо на блюдо, прикройте фольгой.
Шаг 4
В освободившуюся жаровню положите лук, чеснок, перец горошком и тимьян. Приправьте солью и сахаром и обжарьте на умеренном огне до мягкости. Добавьте вино, доведите до кипения. Положите на лук мясо и сельдерей, убавьте огонь, закройте жаровню крышкой и готовьте 1.5-2 часа, до мягкости мяса. Примерно за 30 мин. до окончания приготовления добавьте яблоки. При необходимости подливайте в жаровню горячую воду.
Шаг 5
Переложите мясо на разделочную доску, прикройте фольгой и оставьте "отдыхать".
Шаг 6
Достаньте из жаровни сельдерей и яблоки, обработайте в блендере в пюре. Можно добавить немного томленого лука из жаровни. Вмешайте в пюре нарезанное кусочками сливочное масло и горчицу. Приправьте по вкусу солью и перцем.
Шаг 7
Рулет нарежьте ломтями. Подавайте с пюре из яблок и сельдерея и корнишонами.
Палтус или треска
Рыбное карпаччо с цитрусовыми и заправкой из шампанского
Филе палтуса, пусть даже и замороженное, будет удачным выбором к праздничному столу. Для приготовления карпаччо нарежьте его не размораживая, а оставшееся филе разморозьте в холодильнике. Нет палтуса? Нас спасет треска!
Для заправки подойдут любые цитрусовые – апельсины, мандарины, грейпфруты, свити или помело, в комбинации или соло. Ну а немного шампанского для заправки в предпраздничные дни наверняка найдется!
- 400 г филе палтуса
- 100 мл оливкового масла
- 100 мл свежевыжатого апельсинового сока
- 3 коробочки кардамона
- щепотка корицы
- 5 ягод можжевельника
- 2 апельсина
- 1 розовый грейпфрут
- 1 лимон
- 1 маленькая морковь
- 2 редиса
- 50 г рукколы или другого листового салата
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- листья укропа для украшения
- 30 мл оливкового масла
- 30 мл шампанского или другого игристого вина
- 30 мл свежевыжатого апельсинового сока
- соль
- черный молотый перец
Шаг 1
Филе палтуса нарежьте ломтиками толщиной 5 мм. Разложите внахлест на большом куске пленки, закройте другим и слегка отбейте скалкой. Снимите верхнюю пленку, переверните на блюдо, снимите второй лист пленки.
Шаг 2
Апельсиновый сок налейте в сотейник, добавьте раздавленные коробочки кардамона и ягоды можжевельника, корицу, полоски апельсиновой цедры, соль и перец. Доведите до кипения, снимите с плиты и залейте рыбу.
Шаг 3
Приготовьте заправку с шампанским, взбив все ингредиенты венчиком.
Шаг 4
Апельсины, грейпфрут и лимон разделайте на чистые сегменты. Морковь и редис нарежьте тонкой соломкой. Смешайте с рукколой, сбрызните заправкой, перемешайте.
Шаг 5
Разрежите пласт карпаччо на 4 части, переложите на 4 тарелки. Сверху выложите салат и сегменты цитрусовых. Полейте заправкой. Украсьте листьями укропа.
Рыбное филе в пергаменте с корнеплодами
На горячее запеките филе палтуса с овощами в мешочке из пергамента. Овощи подберите на свой вкус из того, что есть в холодильнике. Отрегулировать время их приготовления можно нарезкой: чем она тоньше, тем быстрее овощи готовятся.
Особенным это блюдо сделает ванильное масло. Для него понадобятся стручки ванили, а семена пригодятся для приготовления десерта.
- 4 филе палтуса весом по 150 г
- ½ кочана салата латук
- 1 небольшая головка брокколи
- 4 ч.л. лимонного сока
- 4 ст.л. белого сухого вина
- соль и черный молотый перец по вкусу
- 3 стручка ванили
- 150 г сливочного масла комнатной температуры
Шаг 1
Приготовьте ванильное масло. Разрежьте стручки ванили вдоль пополам и кончиком ножа достаньте семена. Смешайте масло с семенами ванили, сформируйте валик диаметром 4-5 см, туго заверните в пищевую пленку и положите в морозильник.
Шаг 2
Нарежьте латук короткими широкими ленточками. Брокколи разделите на мелкие соцветия. Приправьте солью и перцем, сбрызните лимонным соком, перемешайте.
Шаг 3
Вырежьте из бумаги для выпечки 4 больших квадрата, каждый уложите в салатник. В центр выложите салат и брокколи, на них – филе. Посолите и поперчите филе, сбрызните вином. Соберите края бумаги и завяжите кулинарной нитью. Переложите на противень.
Шаг 4
Разогрейте духовку до 180 С. Запекайте 15-25 минут, в зависимости от толщины филе. Переложите мешочки с рыбой на подогретые тарелки. Откройте мешочки и положите на каждое филе ломтик ванильного масла.
Цитрусовые
Пломбир с пряными апельсиновыми дольками
Из обычных апельсинов получится необыкновенно ароматный десерт. Его приготовление займет время, но почти не потребует вашего участия – стоит только нарезать апельсины ломтиками и следить, чтобы не подгорели. Мороженое подберите на свой вкус: пломбир, крем-блюле или, может, шоколадное.
- 1 кг апельсинов
- 400 г сахара
- 10 палочек корицы
- 3 стручка ванили
- 1 кг сливочного мороженого
Шаг 1
Вымойте апельсины и нарежьте их ломтиками, удалив косточки. Разрежьте стручки ванили вдоль, выскребите семена (они не понадобятся, поэтому смешайте их с сахаром или используйте для приготовления ванильного масла).
Шаг 2
Посыпьте дно большой толстостенной кастрюли небольшим количеством сахара. Сверху разложите ломтики апельсинов, так, чтобы они находили друг на друга и еще щедро посыпьте сахаром. Выкладывайте апельсины слоями, пересыпая их сахаром. Между слоями выкладывайте палочки корицы и разрезанные на кусочки ванильные стручки.
Шаг 3
Налейте столько холодной воды, чтобы апельсины были только покрыты. Вырежьте кружок из бумаги для выпечки и положите сверху. Бумага будет препятствовать испарению. Готовьте на слабом огне примерно 2 часа, пока апельсиновые ломтики не станут очень мягкими, а белая мякоть – полупрозрачной. У сиропа при остывании будет консистенция жидкого меда.
Шаг 4
Подавайте горячие или остывшие апельсиновые ломтики с ванильным мороженым, полив сиропом и украсив палочками корицы.
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