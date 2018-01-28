Четыре вкуса

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Простой рецепт панкейков на кефире

Простой рецепт панкейков на кефире ПП (без сахара и масла)

Ингредиенты

  1. 1 шт Яйцо
  2. 200 гр Кефир
  3. 150 гр Мука
  4. Ванильный ароматизатор
  5. 1 ч.л. Разрыхлитель
  6. Сахзам
  7. 20-50 гр Вода
Приготовление
Простой рецепт панкейков на кефире

1. Смешиваем яйцо с кефиром, добавляем муку, разрыхлитель, сахзам, щепотку соли и ванильный ароматизатор.

Простой рецепт панкейков на кефире

2. Получилось густое тесто, которое теперь мы разбавим водой. Чем гуще тесто, тем пышнее будут панкейки. Больше 50 гр. добавлять не советую.

Простой рецепт панкейков на кефире

3. На разогретую сковороду большой ложкой выкладываем тесто, как бы подкручивая его, чтобы получился ровный круг. Как только панкейк покрывается пузырями, но еще не застыл - переворачиваем. Печем примерно 10 штук и сразу же едим горяченькими!

Простой рецепт панкейков на кефире

Обычно советуют переворачивать панкейк, когда большинство пузыриков уже лопнуло, но к этому моменту как правило тесто уже подсыхает, а нам нужна жидкая верхушка. Тогда при перевороте панкейк еще немного поднимется.

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Выпечка и десертыЗавтракХудеемЗдоровое питание
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