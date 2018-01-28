Простой рецепт панкейков на кефире

Ингредиенты

1 шт Яйцо 200 гр Кефир 150 гр Мука Ванильный ароматизатор 1 ч.л. Разрыхлитель Сахзам 20-50 гр Вода Приготовление

1. Смешиваем яйцо с кефиром, добавляем муку, разрыхлитель, сахзам, щепотку соли и ванильный ароматизатор.

2. Получилось густое тесто, которое теперь мы разбавим водой. Чем гуще тесто, тем пышнее будут панкейки. Больше 50 гр. добавлять не советую.

3. На разогретую сковороду большой ложкой выкладываем тесто, как бы подкручивая его, чтобы получился ровный круг. Как только панкейк покрывается пузырями, но еще не застыл - переворачиваем. Печем примерно 10 штук и сразу же едим горяченькими!