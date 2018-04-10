Куриные желудки в сливочном масле

«Воденички в масло» — блюдо болгарской кухни, название которого переводится как «куриные желудочки в сливочном масле». Незатейливость рецепта лишь подтверждает истину о том, что все гениальное просто, желудочки получаются ну очень вкусными и нежными, с густым ароматом топленого сливочного масла. Этот способ приготовления очень прост и удачен. Таким же образом в Болгарии готовят и другие потроха: сердечки, печенку и язык.