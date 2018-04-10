Четыре вкуса

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Куриные желудки в сливочном масле

Куриные желудки в сливочном масле рецепт с фото«Воденички в масло» — блюдо болгарской кухни, название которого переводится как «куриные желудочки в сливочном масле». Незатейливость рецепта лишь подтверждает истину о том, что все гениальное просто, желудочки получаются ну очень вкусными и нежными, с густым ароматом топленого сливочного масла. Этот способ приготовления очень прост и удачен. Таким же образом в Болгарии готовят и другие потроха: сердечки, печенку и язык.

Отварить желудки можно заранее, но поджарить в масле важно непосредственно перед подачей.
Куриные желудки в сливочном маслеИнгредиенты:
  • 500 г куриных желудков
  • 50 г сливочного масла
  • 1 ч.л. рафинированного растительного масла
  • пару горошин черного перца
  • соль
  1. Куриные желудки в сливочном маслеОбычно желудки продаются уже полностью или частично почищенными, но все равно надо перепроверить — чищенные желудки должны быть разрезаны (плоские и открытые), без желтых пленок, чистые (осмотрите все складочки). В любом случае желудочки хорошенько промыть, почистить щеткой от остатков их содержимого и снять(если есть) плотные желтые пленки, для этого поддеть их ножом и потянуть — они легко отходят.
  2. Куриные желудки в сливочном маслеВ кипящую воду, бросьте черный перец и соль (вода должна быть соленой, примерно 0,5 ст.л. на 2 литра). Варите желудки 50-60 мин. Чтобы проверить готовность проткните их вилкой, если желудочки мягкие — сливайте воду и отставляйте.
  3. Куриные желудки в сливочном маслеРастопите 50г сливочного масла, влейте 1 ч.л. рафинированного растительного (это делается для того, чтобы сливочное масло не подгорало). Пусть масло хорошо нагреется и появится характерный аромат топленого сливочного масла.
  4. Куриные желудки в сливочном маслеБыстро выложите желудки и обжарьте 1 мин на сильном огне в сливочном масле, местами должна появится корочка. Присолите немного (0,3 ч.л. соли на указанное количество желудков) и приперчите. Обжаривать надо быстро и недолго иначе желудочки могут стать твердыми — наша задача, чтобы они стали снаружи румяными, а внутри нежными.
  5. Куриные желудки в сливочном маслеПодавать сразу.
Приятного аппетита!
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