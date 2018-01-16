Яблочное масло в мультиварке

Яблочное масло – это не смесь фруктов с маслом, это хорошо уваренное яблочное варенье, по консистенции напоминающее что-то среднее между повидлом и мармеладом. Очень вкусно намазывать яблочное масло на свежий хлеб.

Вам понадобятся:

3 кг яблок,

1/2 ст. сахара,

1/2 ст. яблочного сока,

2 ч.л. молотой корицы,

1/4 ч.л. молотого мускатного ореха,

1/4 ч.л. молотой гвоздики,

1/2 ч.л. душистого перца,

1/4 ч.л. молотого имбиря,

1/4 ч.л. соли.

Приготовление: