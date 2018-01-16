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Яблочное масло в мультиварке

Яблочное масло – это не смесь фруктов с маслом, это хорошо уваренное яблочное варенье, по консистенции напоминающее что-то среднее между повидлом и мармеладом. Очень вкусно намазывать яблочное масло на свежий хлеб.

Яблочное масло в мультиварке

Вам понадобятся:

  • 3 кг яблок,
  • 1/2 ст. сахара,
  • 1/2 ст. яблочного сока,
  • 2 ч.л. молотой корицы,
  • 1/4 ч.л. молотого мускатного ореха,
  • 1/4 ч.л. молотой гвоздики,
  • 1/2 ч.л. душистого перца,
  • 1/4 ч.л. молотого имбиря,
  • 1/4 ч.л. соли.

Приготовление:

  1. Яблоки очистите от кожицы, удалите семена, порежьте на небольшие ломтики и сложите в мультиварку.
  2. В отдельной миске смешайте яблочный сок, сахар, специи и соль.
  3. Полученной смесью залейте яблоки и перемешайте.
  4. Тушите при средней температуре в течение 6 часов или пока яблоки не станут мягкими, время от времени помешивая.
  5. С помощью погружного блендера превратите яблочную массу в пюре и продолжайте тушить еще 1-2 часа.
  6. За это время яблочное масло должно увариться и приобрести насыщенный темный янтарный цвет.
  7. Готовое масло разложите по банкам, простерилизуйте и закатайте.
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