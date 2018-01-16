Яблочное масло в мультиварке

Яблочное масло – это не смесь фруктов с маслом, это хорошо уваренное яблочное варенье, по консистенции напоминающее что-то среднее между повидлом и мармеладом. Очень вкусно намазывать яблочное масло на свежий хлеб.
Вам понадобятся:
- 3 кг яблок,
- 1/2 ст. сахара,
- 1/2 ст. яблочного сока,
- 2 ч.л. молотой корицы,
- 1/4 ч.л. молотого мускатного ореха,
- 1/4 ч.л. молотой гвоздики,
- 1/2 ч.л. душистого перца,
- 1/4 ч.л. молотого имбиря,
- 1/4 ч.л. соли.
Приготовление:
- Яблоки очистите от кожицы, удалите семена, порежьте на небольшие ломтики и сложите в мультиварку.
- В отдельной миске смешайте яблочный сок, сахар, специи и соль.
- Полученной смесью залейте яблоки и перемешайте.
- Тушите при средней температуре в течение 6 часов или пока яблоки не станут мягкими, время от времени помешивая.
- С помощью погружного блендера превратите яблочную массу в пюре и продолжайте тушить еще 1-2 часа.
- За это время яблочное масло должно увариться и приобрести насыщенный темный янтарный цвет.
- Готовое масло разложите по банкам, простерилизуйте и закатайте.
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