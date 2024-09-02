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Четыре вкуса

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Заготовки помидор с лимонной кислотой на зиму

Фото к рецепту: Помидоры с лимонной кислотой на зиму

Ингредиенты

на 3-х литровую банку:

помидоры - 1.9-2.1 кг

головка чеснока - 1 шт.

зонтик укропа - 1 шт.

для маринада:

вода - 1.2 л

сахар 7 ст.л.

соль 1.5 ст.л.

лимонная кислота 2 ч.л.

Рецепт приготовления

Стерилизуем банку удобным для вас способом.

Укладываем на дно банки нарезанный чеснок и зонтик укропа.

Помидоры моем, накалываем зубочисткой и укладываем их в банку.

Заливаем помидоры кипятком, накрываем крышкой, и оставляем на 15 минут.

Воду сливаем в кастрюлю, готовим маринад: добавляем соль, сахар, лимонную кислоту доводим до кипения и кипятим еще 5 минут.

Залить банку маринадом, закатать, перевернуть, укутать до полного остывания.

Хранить в прохладном месте подвал, погреб, гараж, холодильник.

Кушать подано!

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