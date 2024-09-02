Заготовки помидор с лимонной кислотой на зиму

Ингредиенты
на 3-х литровую банку:
помидоры - 1.9-2.1 кг
головка чеснока - 1 шт.
зонтик укропа - 1 шт.
для маринада:
вода - 1.2 л
сахар 7 ст.л.
соль 1.5 ст.л.
лимонная кислота 2 ч.л.
Рецепт приготовления
Стерилизуем банку удобным для вас способом.
Укладываем на дно банки нарезанный чеснок и зонтик укропа.
Помидоры моем, накалываем зубочисткой и укладываем их в банку.
Заливаем помидоры кипятком, накрываем крышкой, и оставляем на 15 минут.
Воду сливаем в кастрюлю, готовим маринад: добавляем соль, сахар, лимонную кислоту доводим до кипения и кипятим еще 5 минут.
Залить банку маринадом, закатать, перевернуть, укутать до полного остывания.
Хранить в прохладном месте подвал, погреб, гараж, холодильник.
Кушать подано!
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