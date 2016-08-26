Ингредиенты:
-Масло сливочное — 120г
-Молоко — 40 мл
-Яйцо куриное — 3 шт
-Сахар — 165 г
-Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.
-Абрикос (или любые другие фрукты, ягоды) — 15 шт
-Мука пшеничная — 150 г
Приготовление:
Размягченное сливочное масло размешать с сахаром.
По одному добавить яйца, каждый раз хорошо размешивая.
Влить молоко. Добавить муку с разрыхлителем. Получается немного густоватое тесто. Форму смазать маслом и выложить тесто. Сверху выложить половинки абрикос.
Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов до готовности.
Пирог "Восхитительный"
Ингредиенты:
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