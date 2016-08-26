Пирог "Восхитительный"

Ингредиенты:

-Масло сливочное — 120г

-Молоко — 40 мл

-Яйцо куриное — 3 шт

-Сахар — 165 г

-Разрыхлитель теста — 1,5 ч. л.

-Абрикос (или любые другие фрукты, ягоды) — 15 шт

-Мука пшеничная — 150 г



Приготовление:

Размягченное сливочное масло размешать с сахаром.

По одному добавить яйца, каждый раз хорошо размешивая.

Влить молоко. Добавить муку с разрыхлителем. Получается немного густоватое тесто. Форму смазать маслом и выложить тесто. Сверху выложить половинки абрикос.

Выпекать в разогретой духовке до 180 градусов до готовности.