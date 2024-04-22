Рецепт вкусного постного борща

Ингредиенты
капуста – 400-500 г
картофель – 250-300 г
грибы – 250-300 г
свекла – 150-200 г
лук – 100-150 г
морковь – 70-80 г
томатная паста – 70-80 г
чернослив – 60-70 г
растительное масло – 2-3 ст.л.
копченая паприка – 1 ч.л.
орегано – 1 ч.л.
соль
черный перец
вода – 1,5-2 л
дополнительно (по желанию):
петрушка
зеленый лук
чесночно-укропное масло
Рецепт приготовления
Подготовить овощи:
лук нарезать небольшим кубиком
морковь и свеклу натереть на крупной терке или нарезать соломкой
Поставить кастрюлю (не менее 3 л) на огонь и добавить в нее растительное масло
Обжарить на масле лук на протяжении 2-3 минут
Добавить к луку морковь – обжаривать еще 2-3 минуты
Добавить в кастрюлю свеклу – перемешать
Добавить в кастрюлю паприку – перемешать и обжаривать 2-3 минуты
Влить в кастрюлю 300-400 мл воды и добавить томатную пасту – перемешать
Тушить борщевую заправку 5-10 минут
Подготовить овощи:
картофель нарезать небольшим кубиком
капусту нарезать соломкой
Влить в кастрюлю 1,5-2 л воды
Добавить в кастрюлю картофель и капусту – перемешать
Накрыть кастрюлю крышкой и варить борща на умеренном огне 10-15 минут
Нарезать грибы крупными кусками
Добавить грибы в борщ – перемешать
Накрыть кастрюлю крышкой и варить борща на умеренном огне еще 10-15 минут (или до готовности картофеля)
Нарезать чернослив соломкой
Добавить в борщ чернослив, соль, перец и орегано – перемешать
Варить борщ еще 2-3 минуты
Добавить в борщ измельченную петрушку – довести борщ до кипения
Накрыть кастрюлю крышкой и снять борщ с огня
Оставить кастрюлю с борщом на столе на 10-15 минут
Подавать со сметаной или чесночно-укропным маслом
Кушать подано!
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