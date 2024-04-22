Рецепт вкусного постного борща

капуста – 400-500 г

картофель – 250-300 г

грибы – 250-300 г

свекла – 150-200 г

лук – 100-150 г

морковь – 70-80 г

томатная паста – 70-80 г

чернослив – 60-70 г

растительное масло – 2-3 ст.л.

копченая паприка – 1 ч.л.

орегано – 1 ч.л.

соль

черный перец

вода – 1,5-2 л

дополнительно (по желанию):

петрушка

зеленый лук

чесночно-укропное масло

Подготовить овощи:

лук нарезать небольшим кубиком

морковь и свеклу натереть на крупной терке или нарезать соломкой

Поставить кастрюлю (не менее 3 л) на огонь и добавить в нее растительное масло

Обжарить на масле лук на протяжении 2-3 минут

Добавить к луку морковь – обжаривать еще 2-3 минуты

Добавить в кастрюлю свеклу – перемешать

Добавить в кастрюлю паприку – перемешать и обжаривать 2-3 минуты

Влить в кастрюлю 300-400 мл воды и добавить томатную пасту – перемешать

Тушить борщевую заправку 5-10 минут

Подготовить овощи:

картофель нарезать небольшим кубиком

капусту нарезать соломкой

Влить в кастрюлю 1,5-2 л воды

Добавить в кастрюлю картофель и капусту – перемешать

Накрыть кастрюлю крышкой и варить борща на умеренном огне 10-15 минут

Нарезать грибы крупными кусками

Добавить грибы в борщ – перемешать

Накрыть кастрюлю крышкой и варить борща на умеренном огне еще 10-15 минут (или до готовности картофеля)

Нарезать чернослив соломкой

Добавить в борщ чернослив, соль, перец и орегано – перемешать

Варить борщ еще 2-3 минуты

Добавить в борщ измельченную петрушку – довести борщ до кипения

Накрыть кастрюлю крышкой и снять борщ с огня

Оставить кастрюлю с борщом на столе на 10-15 минут

Подавать со сметаной или чесночно-укропным маслом

Кушать подано!