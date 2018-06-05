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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

  • Галина Абрамова
    Это перепост, я его скорее сделала для личного пользования, а что отжать и что отварить я соображу когда стану готови...Как приготовить к...
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Паста в сливочном соусе с курицей

Паста в сливочном соусе с курицей

Ингредиенты

  • 500 грамм курицы
  • 1 головка лука
  • 1 зубчик чеснока
  • 400 грамм макарон
  • 3 чашки воды
  • 1 чашка молока
  • 150 грамм тертого сыра
  • по вкусу соль
  • 50 грамм сливочного масла
  • подсолнечное масло

Приготовление

  1. Порезать на небольшие кубики курицу и лук. Измельчить чеснок
  2. Обжарить на растительном масле лук до золотистого цвета
  3. Добавить к луку чеснок и курицу и жарить минут 15. Посолить
  4. Добавить воду и молоко. Перемешать и после закипания убавить огонь на минимум
  5. Добавить макароны. Перемешать. Накрыть крышкой и готовить 15 - 20 минут. Если соус уварился, добавить по чашке воды и молока. Немного подсолить
  6. Всыпать тертый сыр, добавить сливочное масло и хорошенько перемешать

Приятного аппетита!

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