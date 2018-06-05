Паста в сливочном соусе с курицей

Ингредиенты
- 500 грамм курицы
- 1 головка лука
- 1 зубчик чеснока
- 400 грамм макарон
- 3 чашки воды
- 1 чашка молока
- 150 грамм тертого сыра
- по вкусу соль
- 50 грамм сливочного масла
- подсолнечное масло
Приготовление
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- Обжарить на растительном масле лук до золотистого цвета
- Добавить к луку чеснок и курицу и жарить минут 15. Посолить
- Добавить воду и молоко. Перемешать и после закипания убавить огонь на минимум
- Добавить макароны. Перемешать. Накрыть крышкой и готовить 15 - 20 минут. Если соус уварился, добавить по чашке воды и молока. Немного подсолить
- Всыпать тертый сыр, добавить сливочное масло и хорошенько перемешать
Приятного аппетита!
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