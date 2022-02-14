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Вкусный суп с белыми сушеными грибами

Фото к рецепту: Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами

Ингредиенты

  • ингредиенты на 5 литров супа:
  • сухие белые грибы 100 гр.
  • вода чистая 3,5 л.
  • картофель 1 кг.
  • морковь 1 шт.
  • лук 1 головка
  • плавленый сырок 1 шт.
  • сметана 250 гр.
  • мука 1 ст.л.
  • подсолнечное масло 70 мл.
  • сладкая паприка 1 ст.л.
  • соль
  • перец, зелень

Рецепт приготовления

В начале приготовления супа залить сухие грибы кипятком и поставить их пропариться на один час.

Нарезать картошку на небольшие кусочки.

Высыпать картофель в емкость для приготовления супа и залить водой. И поставить вариться на слабый огонь.

Лук порезать маленькими кусочками.

Морковь натереть на крупной терке,

Плавленый сырок натереть так же, как и морковь.

Перец помолоть в ступке.

Вытащить грибы из емкости, где они парились и нарезать их на крупные куски. При этом воду, в которой они парились, не выливать.

В сковороду налить подсолнечное масло. Пожарить грибы на сковороде около пяти минут.

Высыпать поджаренные грибы в посуду с картофелем вариться.

Опять в сковороду добавить подсолнечное масло, высыпать туда же лук и поджарить до состояния прозрачности.

Добавить туда же морковь, подсолнечное масло, перемешать и поджарить около двух минут. Добавить специи, перемешать и оставить тушиться еще минуты на три.

На сковороде морковь и лук сдвинуть в сторонку, на оголившуюся часть налить немного подсолнечного масла и высыпать муки.

Поджарить муку около одной минуты.

Добавить в муку паприку, перемешать и еще меньше минуты поджарить муку вместе с паприкой.

Перемешать все вместе на сковороде с луком и морковью. При необходимости добавить подсолнечное масло.

Залить сверху в сковородку сметану, все перемешать и довести до кипения.

Как только содержимое сковороды начнет закипать, добавить плавленый сырок. Перемешивать все вместе до того момента пока сырок не расплавится.

Затем вылить водичку, в которой парились грибы. Все смешать и довести до кипения. Дать немного покипеть до легкого загустевания.

Если картофель сварился, вылить заправку для бульона из сковороды в емкость, где варится суп и перемешать.

Для подачи к столу можно добавить зелень

Фото рецепта

Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 1Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 2Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 3Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 4Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 5Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 6Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 7Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 8Грибной суп ( грибная юшка ) по-закарпатски! смачный суп с белыми сушеными грибами: шаг 9

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