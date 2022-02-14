Вкусный суп с белыми сушеными грибами

Ингредиенты
- ингредиенты на 5 литров супа:
- сухие белые грибы 100 гр.
- вода чистая 3,5 л.
- картофель 1 кг.
- морковь 1 шт.
- лук 1 головка
- плавленый сырок 1 шт.
- сметана 250 гр.
- мука 1 ст.л.
- подсолнечное масло 70 мл.
- сладкая паприка 1 ст.л.
- соль
- перец, зелень
Рецепт приготовления
В начале приготовления супа залить сухие грибы кипятком и поставить их пропариться на один час.
Нарезать картошку на небольшие кусочки.
Высыпать картофель в емкость для приготовления супа и залить водой. И поставить вариться на слабый огонь.
Лук порезать маленькими кусочками.
Морковь натереть на крупной терке,
Плавленый сырок натереть так же, как и морковь.
Перец помолоть в ступке.
Вытащить грибы из емкости, где они парились и нарезать их на крупные куски. При этом воду, в которой они парились, не выливать.
В сковороду налить подсолнечное масло. Пожарить грибы на сковороде около пяти минут.
Высыпать поджаренные грибы в посуду с картофелем вариться.
Опять в сковороду добавить подсолнечное масло, высыпать туда же лук и поджарить до состояния прозрачности.
Добавить туда же морковь, подсолнечное масло, перемешать и поджарить около двух минут. Добавить специи, перемешать и оставить тушиться еще минуты на три.
На сковороде морковь и лук сдвинуть в сторонку, на оголившуюся часть налить немного подсолнечного масла и высыпать муки.Поджарить муку около одной минуты.
Добавить в муку паприку, перемешать и еще меньше минуты поджарить муку вместе с паприкой.
Перемешать все вместе на сковороде с луком и морковью. При необходимости добавить подсолнечное масло.
Залить сверху в сковородку сметану, все перемешать и довести до кипения.
Как только содержимое сковороды начнет закипать, добавить плавленый сырок. Перемешивать все вместе до того момента пока сырок не расплавится.
Затем вылить водичку, в которой парились грибы. Все смешать и довести до кипения. Дать немного покипеть до легкого загустевания.
Если картофель сварился, вылить заправку для бульона из сковороды в емкость, где варится суп и перемешать.
Для подачи к столу можно добавить зелень
Свежие комментарии