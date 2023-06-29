Экстремально вкусно: полезная еда на ходу

У каждого из нас периодически случаются ситуации, когда нужно перекусить, а возможности для полноценного обеда нет. Такая необходимость может возникнуть где угодно – на работе, во время лекций в университете, когда с друзьями играешь в волейбол или несешься на скейте, в путешествии.

Как раз в путешествиях человек когда-то и столкнулся с этой проблемой с полной силой. Решали ее по-разному, в зависимости от образа жизни, культуры, доступности продуктов. Наиболее эффективно получилось у кочевников – городов они строили мало, таверн по пути нет, а расстояния преодолевать приходилось большие и не один день.

Вариантов было не так уж и много. Клали под седло тонкие куски мяса, и оно от жара лошади превращалось в некое подобие стейка. Считается, что именно так было изобретено блюдо, которое мы теперь знаем как стейк тартар.

Кто бывал в странах Азии, наверняка пробовал курт. Это такой сыр в виде шариков, твердый как скала. Чтобы им питаться нужно иметь хорошо развитую и здоровую челюстно-лицевую систему. Но вполне калорийно и как всякий камень может пролежать долго

У современных татар, которые уже много веков оседлые земледельцы, с кочевых времен сохранилось замечательное лакомство – чак-чак. Это кусочки теста, сваренные в масле и затем залитые медом. Хранится он очень долго, гораздо дольше, чем указано на упаковках по требованию ГОСТа. И дико калорийный.

Но у подобных сладких продуктов есть серьезные недостатки – в карман не положишь, да и в сумке занимает много места. К тому же штука хоть и вкусная, но полезной ее не назовешь. Однако идея была подсмотрена, получила развитие и сейчас выпускаются батончики, такие как, например, Bombbar, где уже используются правильные продукты. К тому же обогащенные витаминами, а использование протеина позволяет быстро насытиться небольшим количеством.

Но так стало возможным только сейчас, а на протяжении всего, еще недавнего, XX века проблема насыщения небольшим количеством продукта была острой, а для некоторых профессий стала фактором выживания. Для тех же военных летчиков – технику могли сбить, случался ее отказ над океаном или тайгой и приходилось катапультироваться. И как-то выживать пока найдут спасатели или удастся выйти к цивилизации.

Поэтому в каждый парашют закладывался комплект «продуктов». В кавычки это слово приходится брать потому, что таковыми их нормальному человеку назвать сложно, за исключением горсти карамелек. Основным там был брикет с концентратом.

По внешнему виду он напоминал нынешний кубик куриного бульона, только более внушительного размера. По вкусу - дрянь редкостная, никакого сравнения с тем же Bombbar. Но даже небольшого кусочка хватало, чтобы утолить чувство голода. Если удавалось заставить себя его проглотить. Немного легче это проходило с глотком воды.

Кстати, о воде. В спасательный комплект летчика входила и банка консервированной воды. Да, ровно такая же как консервы с рыбой. Любой предпочел бы бутылочку с каким-нибудь лимонадом, но советские напитки, хоть и были натуральными, но в путешествиях бесполезные – напиться ими невозможно. А современных спортивных лимонадов, которые не только утоляют жажду, но и насыщают энергией, тогда еще не было.

Такой лимонад сейчас спасает в любой туристической поездке или походе. Это не просто жидкость, а уже полезный напиток, который решает сразу несколько проблем – дает энергию для длительных прогулок, быстро утоляет жажду и для этого достаточно одного-двух глотков. Последнее обстоятельство довольно важное, поскольку с туалетами чаще всего бывают большие проблемы.

Есть еще один фактор, который делает полезные снеки - протеиновые батончики, печенье, вафли, панкейки и лимонады незаменимыми. Это их большой ассортимент и возможность удовлетворить любой вкус. А компактность позволяет держать хоть в дамской сумочке, хоть в рюкзаке, хоть в кармане. Современный «кочевник» должен путешествовать и передвигаться по улицам мегаполисов и между ними с комфортом. И сытым.

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