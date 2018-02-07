Четыре вкуса

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Сырные шарики из моцареллы

Сегодня я расскажу вам об одном очень простом и чудесном рецепте закуски из моцареллы. Моцареллу можно брать разную, если она крупным бруском, ее нужно нарезать на кусочки, но лучше всего сразу брать моцареллу в небольших шариках, это удобнее всего. За 2 часа для приготолвнеия сыр желательно вынуть из холодильника и оставить при комнатной температуре, чтобы сыр успел растаять за быстрый промежуток времени. Результат меня безумно порадовал, сырные шарики смели со стола на два счета :).

Сырные шарики из моцареллы

Ингредиенты:

  • 200 г моцареллы
  • 0,5 ст. муки
  • Половина батона (вчерашнего)
  • Растительное масло – для жарки
  • Льезон:
  • 2 – 3 яйца
  • 2 ст.л. молока
  • Соль, перец - по вкусу

Инструкция

  1. Сырные шарики из моцареллыМоцареллу откидываем на дуршлаг и даем стечь заливке. Промакиваем моцареллу бумажными полотенцами. Батон рвем на кусочки и измельчаем в блендере до состояния крошки. Для приготовления льезона смешиваем в миске яйца с молоком, солью и перцем и взбиваем венчиком. Муку просеиваем через сито в тарелку, обваливаем в ней моцареллу.
  2. Сырные шарики из моцареллыОкунаем шарики в льезон.
  3. Сырные шарики из моцареллыЗатем обваливаем в хлебных крошках.
  4. Сырные шарики из моцареллыСнова окунаем в льезон и второй раз в хлебные крошки. Это делается для того, чтобы плотно закрепить шарики и сок во время жарки не брызгал раскаленным маслом.
    В сотейник наливаем масло (шарики должны быть полностью покрыты им) и сильно прогреваем его. Аккуратно опускаем шарики в масло и обжариваем от 15 до 40 секунд, время жарки зависит от температуры масла. Шарики должны свободно плавать в масле, не жарьте все сразу. Готовые шарики вынимаем металлической шумовкой и выкладываем на бумажные полотенца, чтобы убрать лишний жир. Подаем шарики сразу после приготовления с овощами и зеленью. Приятного аппетита!
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ПолотенцаГорячие закуски
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