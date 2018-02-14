Почему мы страдаем от лишнего веса? Продукты, которые мы привыкли употреблять практически каждый день и считаем полезными, создают кислую среду в организме. В результате, обмен веществ замедляется, мы набираем вес и часто страдаем от различных заболеваний.

Но хорошая новость в том, что есть список продуктов, которые помогают поддерживать кислотно-щелочной баланс. Их называют щелочными.

Щелочные продукты богаты минералами, витаминами и другими соединениями.

Если вы включите несколько таких продуктов в свой рацион питания, вы не только сбросите вес, но и уже через пару недель будете чувствовать себя бодрее.

Шпинат

Чем полезен шпинат? В нём много антиоксидантов, мало холестерина и жира, достаточное количество витамина А, В6, С и К, калия, цинка, ниацина, магния и кальция.

Уже давно известно, что этот продукт способствует улучшению памяти, помогает избежать многих болезней сердца и стимулирует работу мозга.

Дыня

Ее мякоть не только вкусна, но и очень полезна. Дыня — яркий пример щелочной пищи, ведь в ней содержится большое количество воды.

Исследования доказывают, что дыня выводит токсины из организма быстрее, чем многие известные продукты.

Цветная капуста

Чтобы обеспечить свой организм необходимой дозой витамина С, достаточно съесть порцию цветной капусты… Удивлены?

Именно цветная капуста повышает здоровье сердца благодаря содержанию витамина К, калия, марганца и рибофлавина.

Лимоны

Помимо витамина С, о котором и так все знают, лимон также содержит витамины В6 и Е, медь, рибофлавин, цинк, кальций и калий.

Сок лимона снижает риск инсульта и даже разрушает камни в почках.

Если у вас высокое артериальное давление или частые запоры, обязательно включите лимон в свой рацион.

Бананы

Говорят, что люди с больным сердцем просто обязаны есть бананы каждый день.

Но мало кто знает, что этот плод также помогает сбалансировать уровень сахара в крови, насыщает организм магнием, калием и витаминами группы В. Покупайте бананы чаще!

Виноград

Благодаря высокой концентрации антиоксидантов, виноград снижает риск появления и развития рака толстой кишки, легких, поджелудочной железы, предстательной железы и ротовой полости.

Оливковое масло

В последнее время хозяйки всё чаще отказываются от подсолнечного масла в пользу оливкового. Это не дань моде, а обдуманный выбор.

Оливковое масло богато витамином Е, антиоксидантами и мононенасыщенными жирными кислотами.

Используйте его чаще, и вам удастся снизить риск сердечных заболеваний.

Авокадо

Конечно же, мы не едим авокадо каждый день. Но если вы можете позволить себе покупать его хотя бы изредка, продолжайте в том же духе.

Авокадо содержит питательные вещества, мононенасыщенные жирные кислоты и клетчатку, улучшает работу сердца и контролирует уровень холестерина.

Морковь

Еще с детства родители твердили нам, что морковь полезна для зрения. У этого овоща есть множество преимуществ.

Он содержит железо, клетчатку, калий, витамины А, В8, С и К. Морковь также улучшает мыслительный процесс.

Брокколи

Существует масса рецептов, в которых брокколи занимает далеко не последнее место.

Этот овощ улучшает работу сердца и здоровье костей. Он снижает уровень холестерина и помогает бороться с раком.

Помимо железа, этот продукт также богат клетчаткой, медью, калием и витаминами В6, С, Е и К.

И кислотная, и щелочная пища важны для организма. Выбирать что-то одно и пренебрегать другим — неверное решение.

Просто добавьте перечисленные продукты в свой рацион не только для того чтобы сбросить вес, но и для повышения уровня энергии и улучшения настроения.