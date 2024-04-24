Рецепт куличей из творога

Ингредиенты
творог – 350 г
мука – 230 г
сухофрукты/цукаты – 150-200 г
сахар – 150 г
сливочное масло – 60 г
яйца – 3 шт.
разрыхлитель – 15 г
ванильный сахар – 10 г
соль – щепотка
цедра лимона (или апельсина) – 1 шт.
глазурь:
сахар – 180 г
вода – 6 ст.л.
желатин – 1 ч.л.
сок лимона – 1 ч.л.
дополнительно:
бумажные формы для куличей (диаметр 7 см, высота 8,5 см) – 4-5 шт.
Рецепт приготовления
Соединить в миске творог, сахар, растопленное сливочное масло, цедру и ванильный сахар – перетереть погружным блендером до однородности
В отдельной миске соединить яйца и соль – взбить до плотной пышной пены
Соединить творожную основу и взбитые яйца – аккуратно перемешать
Соединить муку и разрыхлитель – перемешать
Всыпать муку в творожно-яичную массу – перемешать
Добавить в тесто сухофрукты перемешать
Распределить тесто по формам, заполняя их на 2/3
Выпекать 40-45 минут в разогретой до 170 градусов духовке
Этапы приготовления глазури на желатине:
Соединить быстрорастворимый желатин и 2 ст.л. воды – перемешать и оставить на 5-10 минут
В сотейнике соединить сахар и 4 ст.л. воды – довести до кипения и растворения сахара
В горячий сироп добавить набухший желатин – перемешать до растворения желатина
Горячий сироп взбить миксером до побеления и небольшого увеличения в объеме
Добавить в глазурь лимонный сок
Продолжать взбивать до нужной густоты – чем дольше взбивать, тем гуще получится глазурь
Важно! Этой глазурью можно покрывать куличи, пока они еще теплые – чем гуще будет глазурь и теплее куличи, тем быстрее глазурь высохнет.
Кушать подано!
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