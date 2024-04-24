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Четыре вкуса

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Рецепт куличей из творога

Фото к рецепту: Творожные куличи (сирні паски) + глазурь на желатине

Ингредиенты

творог – 350 г

мука – 230 г

сухофрукты/цукаты – 150-200 г

сахар – 150 г

сливочное масло – 60 г

яйца – 3 шт.

разрыхлитель – 15 г

ванильный сахар – 10 г

соль – щепотка

цедра лимона (или апельсина) – 1 шт.

глазурь:

сахар – 180 г

вода – 6 ст.л.

желатин – 1 ч.л.

сок лимона – 1 ч.л.

дополнительно:

бумажные формы для куличей (диаметр 7 см, высота 8,5 см) – 4-5 шт.

Рецепт приготовления

Соединить в миске творог, сахар, растопленное сливочное масло, цедру и ванильный сахар – перетереть погружным блендером до однородности

В отдельной миске соединить яйца и соль – взбить до плотной пышной пены

Соединить творожную основу и взбитые яйца – аккуратно перемешать

Соединить муку и разрыхлитель – перемешать

Всыпать муку в творожно-яичную массу – перемешать

Добавить в тесто сухофрукты перемешать

Распределить тесто по формам, заполняя их на 2/3

Выпекать 40-45 минут в разогретой до 170 градусов духовке

Этапы приготовления глазури на желатине:

Соединить быстрорастворимый желатин и 2 ст.л. воды – перемешать и оставить на 5-10 минут

В сотейнике соединить сахар и 4 ст.л. воды – довести до кипения и растворения сахара

В горячий сироп добавить набухший желатин – перемешать до растворения желатина

Горячий сироп взбить миксером до побеления и небольшого увеличения в объеме

Добавить в глазурь лимонный сок

Продолжать взбивать до нужной густоты – чем дольше взбивать, тем гуще получится глазурь

Важно! Этой глазурью можно покрывать куличи, пока они еще теплые – чем гуще будет глазурь и теплее куличи, тем быстрее глазурь высохнет.

Кушать подано!

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