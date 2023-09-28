Bombbar - 7 лет впереди

Забота о своем здоровье – дело важное и ответственное. Однако, не всегда у нас есть время остановиться и подумать о том, правильно ли мы питаемся, выделить время на спорт. А ведь это дает силы для успехов и в личной и профессиональной жизни.

7 лет назад в России была основана компания Bombbar, которая построила свой фундамент на миссии создания и производства полезной и здоровой пищи. С тех пор жителям нашей страны стало проще добиваться заветных целей.

9 сентября 2016 года с конвейера вышел первый продукт компании - протеиновый батончик с пятью разными вкусами. В тот момент производство занимало площадь всего 200 квадратных метров. Однако, уже в ноябре того же года Bombbar принял участие в первой крупнейшей выставке и самом массовом мультиспортивном фестивале страны SN Pro, где его ждал успех. Спортивное сообщество отметило высокое качество и отличный вкус российской протеиновой новинки.

К 2023 году ассортимент компании, которая вывела на рынок уже 3 бренда - Bombbar, Chikalab и Snaq Fabriq, насчитывает более 500 наименований, а география стран, где можно ее купить достигло 22. Это качественные высокобелковые продукты на основе сырья из Швейцарии, низкокалорийные продукты питания, протеиновые снеки, полезные энергетические и коллагеновые напитки, витаминизированные добавки. На данный момент общая площадь предприятия составляет более 40 000 кв. м. Компания является постоянным участником всероссийских и международных спортивных и продуктовых выставок, где получает высокие оценки специалистов и гостей мероприятия.

Командой технологов Bombbar созданы уникальные продукты без добавления сахара– безглютеновые вафли с протеиновой пастой, протеиновые панкейки с ароматными начинками, орешки в протеиновом шоколаде и кешью в темном шоколаде для людей, придерживающихся вегетарианской диеты.

Bombbar принципиально не использует сахар, ГМО, трансжиры, преимущественно строя состав на одобренных и безопасных компонентах. К примеру, не желая использовать кондитерскую глазурь, куда другие производители вместо какао-масла добавляют его заменители, Bombbar разработал собственную формулу натурального шоколада. Вся продукция пользуется большим спросом среди спортсменов, приверженцев здорового и активного образа жизни и людей, заботящихся о здоровье своей семьи.

Поклонники бренда уже много лет ценят протеиновые батончики с большим количеством белка, низкокалорийное печенье, арахисовые и кокосовые пасты, джемы, смеси для приготовления панкейков и домашнего мороженого, а также качественные спортивные добавки. Все эти вкусности содержат витамины, микроэлементы и минеральные вещества, их состав сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. А о их пользе и говорить не приходится – например, энергетические батончики помогают быстро утолить голод, надолго сохранить чувство сытости, восстановить силы, а печенье поможет сохранить стройность и красоту фигуру, в отличие от калорийных аналогов.

Большой популярностью среди постоянных покупателей пользуются пасты компании Bombbar, которые созданы на основе экологически чистых компонентов. Они идеально подходят для утреннего завтрака, помогая восполнить потерю белка, утолить голод и получить заряд бодрости. «Паста очень густая по консистенции, лично для меня идеальная, чуть соленая и очень сладкая, ее удобно добавлять в йогурт или кашу, получается шедевр», отмечают постоянные покупатели в отзывах. И часто сетуют на то, что содержимое баночки быстро заканчивается – паста настолько вкусная, что съедают всей семьей буквально за раз.

И обратим внимание на энергетические напитки этого бренда – разнообразие вкусов впечатляет: «Клубника-земляника», «Зеленое яблоко», и знакомый с детства «Тархун», и даже «Кола». В этих напитках на основе европейского сырья нет сахара, они содержат комплекс витаминов, а наличие таурина в составе придает силы.

За 7 лет Bombbar прошел большой путь, однако, сотрудники компании обещают еще не раз порадовать клиентов новой продукцией, которая поможет им изменить отношение к своему здоровью на бережное и ответственное, не жертвуя вкусом ради пользы.

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