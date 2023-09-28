Четыре вкуса
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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

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Bombbar - 7 лет впереди

Забота о своем здоровье – дело важное и ответственное. Однако, не всегда у нас есть время остановиться и подумать о том, правильно ли мы питаемся, выделить время на спорт. А ведь это дает силы для успехов и в личной и профессиональной жизни.

Bombbar - 7 лет впереди

7 лет назад в России была основана компания Bombbar, которая построила свой фундамент на миссии создания и производства полезной и здоровой пищи. С тех пор жителям нашей страны стало проще добиваться заветных целей.

9 сентября 2016 года с конвейера вышел первый продукт компании - протеиновый батончик с пятью разными вкусами. В тот момент производство занимало площадь всего 200 квадратных метров. Однако, уже в ноябре того же года Bombbar принял участие в первой крупнейшей выставке и самом массовом мультиспортивном фестивале страны SN Pro, где его ждал успех. Спортивное сообщество отметило высокое качество и отличный вкус российской протеиновой новинки.

К 2023 году ассортимент компании, которая вывела на рынок уже 3 бренда - Bombbar, Chikalab и Snaq Fabriq, насчитывает более 500 наименований, а география стран, где можно ее купить достигло 22. Это качественные высокобелковые продукты на основе сырья из Швейцарии, низкокалорийные продукты питания, протеиновые снеки, полезные энергетические и коллагеновые напитки, витаминизированные добавки. На данный момент общая площадь предприятия составляет более 40 000 кв. м. Компания является постоянным участником всероссийских и международных спортивных и продуктовых выставок, где получает высокие оценки специалистов и гостей мероприятия.

Bombbar - 7 лет впереди

Командой технологов Bombbar созданы уникальные продукты без добавления сахара– безглютеновые  вафли с протеиновой пастой, протеиновые панкейки с ароматными начинками,  орешки в протеиновом шоколаде и кешью в темном шоколаде для людей, придерживающихся вегетарианской диеты. 

Bombbar принципиально не использует сахар, ГМО, трансжиры, преимущественно строя состав на одобренных и безопасных компонентах. К примеру, не желая использовать кондитерскую глазурь, куда другие производители вместо какао-масла добавляют его заменители, Bombbar разработал собственную формулу натурального шоколада. Вся продукция пользуется большим спросом среди спортсменов, приверженцев здорового и активного образа жизни и людей, заботящихся о здоровье своей семьи.

Поклонники бренда уже много лет ценят протеиновые батончики с большим количеством белка, низкокалорийное печенье, арахисовые и кокосовые пасты, джемы, смеси для приготовления панкейков и домашнего мороженого, а также качественные спортивные добавки. Все эти вкусности содержат витамины, микроэлементы и минеральные вещества, их состав сбалансирован по белкам, жирам и углеводам. А о их пользе и говорить не приходится – например, энергетические батончики помогают быстро утолить голод, надолго сохранить чувство сытости, восстановить силы, а печенье поможет сохранить стройность и красоту фигуру, в отличие от калорийных аналогов.

Bombbar - 7 лет впереди

Большой популярностью среди постоянных покупателей пользуются пасты компании Bombbar, которые созданы на основе экологически чистых компонентов. Они идеально подходят для утреннего завтрака, помогая восполнить потерю белка, утолить голод и получить заряд бодрости. «Паста очень густая по консистенции, лично для меня идеальная, чуть соленая и очень сладкая, ее удобно добавлять в йогурт или кашу, получается шедевр», отмечают постоянные покупатели в отзывах. И часто сетуют на то, что содержимое баночки быстро заканчивается – паста настолько вкусная, что съедают всей семьей буквально за раз.

И обратим внимание на энергетические напитки этого бренда – разнообразие вкусов впечатляет: «Клубника-земляника», «Зеленое яблоко», и знакомый с детства «Тархун», и даже «Кола». В этих напитках на основе европейского сырья нет сахара, они содержат комплекс витаминов, а наличие таурина в составе придает силы.

За 7 лет Bombbar прошел большой путь, однако, сотрудники компании обещают еще не раз порадовать клиентов новой продукцией, которая поможет им изменить отношение к своему здоровью на бережное и ответственное, не жертвуя вкусом ради пользы.

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ООО "Бомббар"

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