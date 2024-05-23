Вкусный соус для шашлыка

Ингредиенты
помидор - 3 шт.
петрушка - 1 пуч.
базилик - 1 пуч.
чеснок - 4 зубчик
оливковое масло - 2 ст.л.
вода - 2 ст.л.
сок лимона - 2 ст.л.
сахар - 1 ст.л.
соль - 1 ч.л.
Рецепт приготовления
Берём 3 спелых помидора, нам необходимо снять с них кожицу.
Для этого делаем на каждом помидоре неглубокие надрезы.
Помещаем помидоры в глубокую миску, заливаем их кипятком и оставляем в нём на 1 минуту.
После этой процедуры с помидоров легко можно будет снять кожуру.
Очищенные помидоры следует разрезать и удалить у них плодоножку.
Теперь мы должны произвольно измельчить помидоры и отправить их в блендер.
После подготовки помидоров необходимо добавить немного пряности в виде зелени.
Сегодня я буду готовить соус с петрушкой и базиликом, также, по желанию, можно добавить петрушку или кинзу. Произвольно нарезаем 2 небольших пучка зелени и отправляем их к помидорам.
Произвольно нарезаем чеснок.
Вместе с чесноком или вместо него можно использовать перец чили, если вы хотите, чтобы ваш соус получился острее.
Перекладываем чеснок в блендер.
Добавляем 2 ст.л оливкового масла. 2 ст.л воды, 1 ст.л. сахара и чайную ложку соли.
Лимон раскатываем по рабочей поверхности, чтобы он лучше отдавал сок.
Разрезаем на 2 части.
И выдавливаем в чашу для блендера сок одной его половины, это будет около 2 ст.л.
Включаем блендер и измельчаем составляющие его чаши в течение 30 секунд.
Соус готов, его можно сразу переливать в соусник и подавать на стол.
Кушать подано!
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