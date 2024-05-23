Вкусный соус для шашлыка

помидор - 3 шт.

петрушка - 1 пуч.

базилик - 1 пуч.

чеснок - 4 зубчик

оливковое масло - 2 ст.л.

вода - 2 ст.л.

сок лимона - 2 ст.л.

сахар - 1 ст.л.

соль - 1 ч.л.

Берём 3 спелых помидора, нам необходимо снять с них кожицу.

Для этого делаем на каждом помидоре неглубокие надрезы.

Помещаем помидоры в глубокую миску, заливаем их кипятком и оставляем в нём на 1 минуту.

После этой процедуры с помидоров легко можно будет снять кожуру.

Очищенные помидоры следует разрезать и удалить у них плодоножку.

Теперь мы должны произвольно измельчить помидоры и отправить их в блендер.

После подготовки помидоров необходимо добавить немного пряности в виде зелени.

Сегодня я буду готовить соус с петрушкой и базиликом, также, по желанию, можно добавить петрушку или кинзу. Произвольно нарезаем 2 небольших пучка зелени и отправляем их к помидорам.

Произвольно нарезаем чеснок.

Вместе с чесноком или вместо него можно использовать перец чили, если вы хотите, чтобы ваш соус получился острее.

Перекладываем чеснок в блендер.

Добавляем 2 ст.л оливкового масла. 2 ст.л воды, 1 ст.л. сахара и чайную ложку соли.

Лимон раскатываем по рабочей поверхности, чтобы он лучше отдавал сок.

Разрезаем на 2 части.

И выдавливаем в чашу для блендера сок одной его половины, это будет около 2 ст.л.

Включаем блендер и измельчаем составляющие его чаши в течение 30 секунд.

Соус готов, его можно сразу переливать в соусник и подавать на стол.

Кушать подано!