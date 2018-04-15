Отбивные из печени в кляре

Предлагаю приготовить мягкие, сочные и очень нежные печеночные отбивные. Они легко и быстро готовятся, и всегда получаются вкусными! Даже на второй день домашние отбивные из печени остаются мягкими. Итак, рассказываю рецепт.

Ингредиенты:

600 гр. говяжьей печени

2 яйца

соль по вкусу

черный молотый перец по вкусу

мука

растительное масло для жарки

Для печеночных отбивных желательно использовать говяжью печень, поскольку она более ценная и полезная, но можно и свиную. Печень выбираем свежую, светлую, от молодого животного. Печень промываем под холодной водой, снимаем пленки сразу или позже, когда порежем печень на пластинки.



Для отбивных печень режем довольно тонко, меньше сантиметра. Чтобы было легче порезать, печень можно немного подморозить.



Отбиваем печень молоточком. Чтобы защитить нашу кухню от кровавых брызг, используем пищевую пленку. Кладем пленку под низ печени, сверху тоже накрываем пленкой, а затем смело отбиваем печень. Отбиваем хорошо, но не до сплошных дыр. Солим и перчим.

Каждую пластинку обильно обмакиваем в муке с двух сторон.

В яйца добавляем немного соли, взбиваем. Каждую отбивную из печени окунаем в яичный кляр с двух сторон.

Кладем отбивные на хорошо разогретую сковороду. Жарим на среднем огне в небольшом количестве растительного масла.

Когда подрумяниться одна сторона, переворачиваем отбивные на другую сторону. Огонь корректируем. Если огонь слишком сильный, то яичный кляр начнет гореть, в то время как печень не успевает приготовиться.

Вот практически и все, румяные и ароматные печеночные отбивные в кляре снимаем со сковороды, подаем на стол. В качестве гарнира подойдет отварной картофель, макароны, тушеные овощи и т.д.

Отбивные из печени получаются не такие светлые, как отбивные из курицы, все-таки в кляр просачивается кровь из печени и делает их более темными. Но от этого печеночные отбивные получаются не менее вкусные и нежные.