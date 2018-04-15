Отбивные из печени в кляре

Предлагаю приготовить мягкие, сочные и очень нежные печеночные отбивные. Они легко и быстро готовятся, и всегда получаются вкусными! Даже на второй день домашние отбивные из печени остаются мягкими. Итак, рассказываю рецепт.
Ингредиенты:
- 600 гр. говяжьей печени
- 2 яйца
- соль по вкусу
- черный молотый перец по вкусу
- мука
- растительное масло для жарки
- Для печеночных отбивных желательно использовать говяжью печень, поскольку она более ценная и полезная, но можно и свиную. Печень выбираем свежую, светлую, от молодого животного. Печень промываем под холодной водой, снимаем пленки сразу или позже, когда порежем печень на пластинки.
- Для отбивных печень режем довольно тонко, меньше сантиметра. Чтобы было легче порезать, печень можно немного подморозить.
- Отбиваем печень молоточком. Чтобы защитить нашу кухню от кровавых брызг, используем пищевую пленку. Кладем пленку под низ печени, сверху тоже накрываем пленкой, а затем смело отбиваем печень. Отбиваем хорошо, но не до сплошных дыр. Солим и перчим.
- Каждую пластинку обильно обмакиваем в муке с двух сторон.
- В яйца добавляем немного соли, взбиваем. Каждую отбивную из печени окунаем в яичный кляр с двух сторон.
- Кладем отбивные на хорошо разогретую сковороду. Жарим на среднем огне в небольшом количестве растительного масла.
- Когда подрумяниться одна сторона, переворачиваем отбивные на другую сторону. Огонь корректируем. Если огонь слишком сильный, то яичный кляр начнет гореть, в то время как печень не успевает приготовиться.
- Вот практически и все, румяные и ароматные печеночные отбивные в кляре снимаем со сковороды, подаем на стол. В качестве гарнира подойдет отварной картофель, макароны, тушеные овощи и т.д.
Отбивные из печени получаются не такие светлые, как отбивные из курицы, все-таки в кляр просачивается кровь из печени и делает их более темными. Но от этого печеночные отбивные получаются не менее вкусные и нежные.
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