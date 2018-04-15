Четыре вкуса

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Отбивные из печени в кляре

Предлагаю приготовить мягкие, сочные и очень нежные печеночные отбивные. Они легко и быстро готовятся, и всегда получаются вкусными! Даже на второй день домашние отбивные из печени остаются мягкими. Итак, рассказываю рецепт.

Отбивные из печени - рецепт

Ингредиенты:

  • 600 гр. говяжьей печени
  • 2 яйца
  • соль по вкусу
  • черный молотый перец по вкусу
  • мука
  • растительное масло для жарки
    • Для печеночных отбивных желательно использовать говяжью печень, поскольку она более ценная и полезная, но можно и свиную. Печень выбираем свежую, светлую, от молодого животного. Печень промываем под холодной водой, снимаем пленки сразу или позже, когда порежем печень на пластинки.
    • Для отбивных печень режем довольно тонко, меньше сантиметра. Чтобы было легче порезать, печень можно немного подморозить.Печень режем пластинами
    • Отбиваем печень молоточком. Чтобы защитить нашу кухню от кровавых брызг, используем пищевую пленку. Кладем пленку под низ печени, сверху тоже накрываем пленкой, а затем смело отбиваем печень. Отбиваем хорошо, но не до сплошных дыр. Солим и перчим.Отбиваем печень для отбивных
    • Каждую пластинку обильно обмакиваем в муке с двух сторон.Печеночную отбивную обмакиваем в муке
    • В яйца добавляем немного соли, взбиваем. Каждую отбивную из печени окунаем в яичный кляр с двух сторон.Отбивную из печени окунаем в яйцо
    • Кладем отбивные на хорошо разогретую сковороду.
      Жарим на среднем огне в небольшом количестве растительного масла.Жарим отбивные из печени
    • Когда подрумяниться одна сторона, переворачиваем отбивные на другую сторону. Огонь корректируем. Если огонь слишком сильный, то яичный кляр начнет гореть, в то время как печень не успевает приготовиться.Отбивные из печени на сковороде
    • Вот практически и все, румяные и ароматные печеночные отбивные в кляре снимаем со сковороды, подаем на стол. В качестве гарнира подойдет отварной картофель, макароны, тушеные овощи и т.д.Отбивные из печени

Отбивные из печени получаются не такие светлые, как отбивные из курицы, все-таки в кляр просачивается кровь из печени и делает их более темными. Но от этого печеночные отбивные получаются не менее вкусные и нежные.

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