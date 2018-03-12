В качестве основного ингредиента мы выбрали миндаль так как, на наш взгляд, именно этот орех можно назвать самым что ни на есть нейтральным. В мире найдется мало людей, которые не любят сам миндаль, а уж в карамели и подавно. С другой стороны, этот рецепт станет прекрасным подарком для людей тщательно следящих за своим весом, но не желающих отказываться от сладенького. Орех со вкусом карамели ничем не уступает конфетам, а вот пользы принесет куда больше!

Многие уже знают как готовить восточные сладости в меду, а потому в курсе, что орехи среди таких деликатесов занимают не последнее место. Ну а сегодня настал черед смастерить орехи в карамели и узнать подробный рецепт этого простого, но очень вкусного лакомства. А пока, по уже сложившейся традиции, скажем пару слов и способах поедания снеков, в том числе и тех, что готовят из орехов.

Историческая справка

Ну и, конечно, разберемся с пользой блюда.

Снек - это чаще всего сухие нарезанные небольшими кусочками продукты, предназначенные для перекуса на ходу. Само слово снэк иностранного происхождения от англ. "snack", что в переводе означает "легкая закуска". Отличительной особенностью снеков можно назвать также их способность долго и хорошо сохранять свежеть и вкусовые качества. Такая закуска может несколько дней находится у Вас в сумке чтобы прийти на помощь в момент сильного голода. Снэки бывают разные: шоколадные батончики, попкорн, семечки, кукурузные палочки и сухарики ну и, безусловно, орешки.

В США их принято в основном солить или приправлять, но вот в Европе очень популярна традиция покрывать орехи сладкой карамелью из тростникового сахара, меда или сладкой патоки. На рождественских ярмарках во всех европейских городах Вы всегда можете купить отлично знакомые всем орехи грецкие в карамели, а еще миндаль, кешью, фундук или диковинные сорта типа ореха пекан. Одним из таких рецептов приготовления орехов мы сегодня и воспользовались к своему и Вашему удовольствию. Что касается самих миндальных орехов, то сказать точно где именно они появились впервые и как использовались сегодня уже не возможно. Понятно одно, что и сегодня и в древние времена местом обитания миндаля можно назвать Азию, Китай, США, а также Кавказ и Крым. А потому, очевидно, что первыми его смогли попробовать и оценить именно жители этих широт. Однако, его ошеломительный вкус ценят и любят миллионы людей по всему миру и этого у миндаля не отнять. А когда он еще и в карамели, тут и говорить не о чем.

Польза миндаля

Но кроме того, что от таких снэков можно получить удовольствие эстетическое и вкусовое, они также способны принести не малую пользу. Во-первых, благодаря самим орехам. Прежде всего миндаль - это источник кальция и витамина E, что дает ему право стать любимой и обязательной пищей для людей с нарушениями зрения, малокровием, язвой желудка и повышенной кислотностью. Регулярное употребление в пищу этого продукта снизит риск инфаркта и инсульта, предотвратит накопление холестерина и защитит сосуды. В то же время миндаль применяется не только в пищу, но и в качестве отличного сырья для медицины и косметологии.

В медицинских целях миндаль подходит для лечения заболеваний почек, стоматитов, тахикардии и воспалений различного происхождения. А вот в косметологии принято использовать в основном масло миндаля. Оно незаменимо в масках для лица и поможет придать коже свежесть и упругость. И самое главное - миндальное масло гипоаллергенно, что делает его практически универсальным продуктом. А во-вторых, вернемся к кулинарии и отметим, что орехи в карамели, наверное, не самый полезных способ их приготовления, но точно самый вкусный, а потому не будет откладывать в долгий ящик и перейдем к делу. Пора узнать как приготовить настоящие снеки из миндаля в домашних условиях.

Ингредиенты

Миндальный орех - 150 гр

Сливочное масло - 10 гр

Сахар - 65 гр

Вода - 10 мл

Как приготовить миндальный орех в карамели

Прежде всего подготовим все необходимые продукты; Далее займемся заготовками В кастрюлю с толстым дном и высокими стенками выкладываем сахар и нагреваем его; Сахар следует нагреть в высокой кастрюле с толстым дном Выливаем в сахар воду; В кастрюлю с сахаром наливаем предусмотренную рецептом воду Доводим сахарный сироп до кипения; Следует дождаться когда сироп как следует закипит и сахар полностью раствориться Около минуты увариваем сироп до густоты; Оставляем сироп на огне около минуты и даем ему немного увариться Всыпаем орехи; В сироп высыпаем 150 граммов орехов Сразу же начинаем интенсивно помешивать орехи, чтобы они не подгорели; Едва высыпав орехи, следует начать их помешивать, чтобы не сгорели Вода начнет испаряться и орехи побелеют, пусть это Вас не пугает, продолжайте мешать; Продолжайте мешать даже тогда, когда орехи побелеют - это признак испарения воды Добавляем кусочек сливочного масла и продолжаем быстро мешать; Вводим в орехи сливочное масло, но мешаем не менее интенсивно Орехи будут готовы тогда, когда песчинки сахара растворятся и орехи станут коричневыми и блестящими; Как только кристаллы сахара исчезнут и орехи станут блестеть их можно прекратить помешивать и снять с огня На предварительно расстеленный силиконовый коврик высыпаем орехи; Орехи следует быстро высыпать на силиконовый коврик, который уже расстелен на ровной поверхности Затем с помощью вилок орехи надо быстро отсоединить друг от друга, пока они не прилипли; Чтобы орехи не слиплись на коврике разделяем их вилками, чем быстрее тем лучше Готовые снеки надо оставить на коврике до полного остывания; После этого орехам надо дать полностью остыть Готово! Теперь вкусный и полезный десерт всегда под рукой. Ну вот и все, теперь у Вас есть угощение к любому чаепитию

Важными условиями приготовления этого снека является быстрота манипуляций - стоит замешкаться и орехи сгорят или намертво прилипнут друг к другу. Так что все надо подготовить заранее, разместить все продукты под рукой и только потом приступать непосредственно к глазированию. В остальном никаких сложностей в процессе возникнуть не должно. Так что желаем всем полакомится орешками от души и порадовать своих домашних таким изысканным и полезным десертом.