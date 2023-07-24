Соусы 2.0: кетчуп и майонез как ключ к здоровью

Современный человек все больше ведет сидячий образ жизни и все меньше обращается к спорту. В результате это приводит к малоподвижности, гиподинамии, набору лишнего веса и хроническим болячкам. Многие из нас стараются искать различные способы оздоровления - больше двигаться и правильно питаться.

Если при упоминании слов «диета» и «правильное питание» в вашем воображении тут же всплыли образы безвкусных блюд из вареной курицы и биточков на пару без соли, отбросьте их. Сегодня есть много различных вариантов приготовления самых разнообразных блюд, вкус которых помогут обогатить правильные соусы. Сейчас все подробно расскажем.

В чем соус?

Соусы — это простой и вкусный способ сделать любое блюдо лучше. И как это часто бывает - большинство соусов, особенно магазинных, никак не вписываются в правильное питание - они богаты солью, сахаром, жиром, красителями, консервантами, усилителями вкуса и другими не самыми полезными ингредиентами.

Давайте для примера возьмем распространённый, «народный» соус – майонез. Это «белое гастрономическое золото» нашего стола, которое идет в бутерброды, салаты, супы и пасту. Вкус умопомрачительный, но есть одно «но»: высокий калораж и обилие трансжиров, как результат – «потрясающий» прирост лишних килограммов и повышение риска сердечных проблем.

То же самое с любимым десятками людей кетчупом. Очень вкусно, однако обилие быстрых углеводов делает соус пищей из разряда «пустые калории», а обилие уксуса плохо сказывается на желудочно-кишечном тракте.

Конечно, вы можете переосмысливать традиционные методы готовки используя более здоровые ингредиенты. Бесконечно думать «А что, если я заменю сливки на молоко? Или вообще на обезжиренное молоко?» или колдовать над ПП-заправками. Но есть более простой способ.

Решить дилемму «чтобы было легко, вкусно, не вредно и не калорийно» взялись технологи компании Bombbar. Учли все нюансы и создали полезные варианты любимых вкусов – «Барбекю», «Карри», «Сладкий томат», «Майо», «Чили», «Гранатовый», «Брусничный» и другие.

Соусы Bombbar совмещают в себе два фактора, выгодно выделяющие их на фоне традиционных соусов. Во-первых –низкая калорийность и во-вторых — практически нулевая углеводность. Найти обычный соус с таким составом и тем же вкусом (а он очень похож) – довольно сложная задача!

И разговор не заканчивается на традиционных соусах, Bombbar выпускает обширную линейку сладких топпингов, что очень важно для тех, кто соблюдает диету, но буквально физически страдает без сладостей. Для творога, каш или просто так, к чаю – самое то.

С Bombbar даже самая строгая диета не будет в тягость. Также бренд выручит, если у вас не очень много времени и кулинарного пыла для собственноручного приготовления полезных соусов.

А сейчас предлагаем приготовить полезную версию любимого салата «Цезарь»:

Возьмите листья салата, вымойте и высушите их с помощью бумажных полотенец, а затем разорвите на небольшие кусочки.

Пожарьте куриную грудку и разрежьте её на кусочки приблизительно 1×3 см.

Возьмите или сделайте сухарики (лучше брать цельнозерновой хлеб, который придает конечному продукту пикантности и опять же пользы)

Смешайте все это с готовым низкокалорийным соусом Цезарь от компании Bombbar

И все, вкусное блюдо готово, а вы можете насладиться вкусом еды без лишних калорий!

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