Суфле "Яблочное облачко"

Добрый день! Предлагаю вам попробовать это нежное, невероятно легкое (в том числе, и для фигуры) суфле! Это что-то среднее между суфле и муссом, очень воздушный десерт! Кроме того, его можно использовать и для прослойки в тортах. Надеюсь, пригодится тем, у кого в этом году хороший урожай яблок. Рецепт нашла в интернете, но немного изменила, результат очень порадовал!

*из этого количества ингредиентов у меня получилось заполнить форму 24см + 3 формочки для маффинов

Подготовим яблоки: очищаем от кожицы и семян, мелко нарезаем, вливаем 4 ст. л. сока или воды и тушим под крышкой до мягкости (можно запечь в духовке или использовать пароварку). Отставляем в сторону - пусть охлаждаются!

Желатин замочить в 150 мл сока. Пока он набухает, сварим сироп из 150г сахара (+ ван. сахар или ванилин) и 100 г воды (мин. 10 на слабом огне). Оставляем, чтобы немного охладился.

Распускаем желатин, тоже немного охлаждаем, но не даем ему загустеть!

Уже остывшие протушенные яблоки пюрируем погружным блендером (можно протереть через сито) и пока отставляем в сторону.

В чашу для взбивания вливаем теплый сироп, начинаем взбивать и тонкой струйкой (или по 1 ложке) вводим распущенный желатин, не прекращая взбивать! Масса должна хорошо увеличиться и стать воздушной (минут 5-7)!

Теперь добавляем лимонную кислоту или лимонный сок (я кислоту предварительно развела в капельке воды) и продолжаем взбивать (еще 2-3 минуты), далее - соду, и все так же взбиваем (2-3 мин.).

Пришло время вводить яблочное пюре! Опять взбиваем, не останавливаясь, и по ложечке вводим в желатновую смесь пюре (взбиваем до мягких пиков). Яблочное суфле почти готово! Осталось разлить его по формочкам и отправить в холодильник на 2-3 часика.

А потом наслаждаться этой прохладной, нежной, воздушной и ароматной ВКУСНЯТИНОЙ!