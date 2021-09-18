Суп с фрикадельками и клецками

Рецепт приготовления

Ставим воду на плиту и начинаем разогревать её. Добавляем половину моркови и один лук, а также лавровые листы. Необходимо сварить овощной бульон. Варим минимум 30-40 минут.

В это время пропускаем через мясорубку мясо. В фарш добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваем. Формируем из фарша фрикадельки размером с грецкий орех.

На сковороде с растительным маслом обжариваем репчатый лук и морковь до готовности.

Разбиваем куриные яйца в миску, добавляем соль и хорошо перемешиваем. Начинаем по немногу добавлять муку и сразу перемешиваем. Должно получиться тянущееся тесто. Не слишком жидкое и не густое.

Из сваренного бульона убираем морковь, лук и лавровый лист. Добавляем фрикадельки по одной штуке и варим их примерно 5-7 минут. Вынимаем фрикадельки шумовкой.

В кипящий бульон добавляем по половине чайной ложки тесто. Как только клецки всплывут, добавляем пережаренные овощи и возвращаем фрикадельки. На этом этапе доводим суп до вкуса, добавляя соль и перец.

Варим на среднем огне, при небольшом кипении примерно 10-12 минут и подаём к столу. Приятного вам аппетита!