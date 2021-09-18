Суп с фрикадельками и клецками

Ингредиенты
- вода - 3,5л
- свинина (окорок) - 500 гр
- говядина (мякоть) - 400 гр
- мука пшеничная без глютена - 1,5 ст.
- яйцо куриное - 3шт
- лук репчатый - 2 средних
- морковь - 1 большая
- соль
- перец
- лавровый лист - 2шт
- масло растительное для обжаривания
Рецепт приготовления
Ставим воду на плиту и начинаем разогревать её. Добавляем половину моркови и один лук, а также лавровые листы. Необходимо сварить овощной бульон. Варим минимум 30-40 минут.
В это время пропускаем через мясорубку мясо. В фарш добавляем соль и перец по вкусу. Хорошо перемешиваем. Формируем из фарша фрикадельки размером с грецкий орех.
На сковороде с растительным маслом обжариваем репчатый лук и морковь до готовности.
Разбиваем куриные яйца в миску, добавляем соль и хорошо перемешиваем. Начинаем по немногу добавлять муку и сразу перемешиваем. Должно получиться тянущееся тесто. Не слишком жидкое и не густое.
Из сваренного бульона убираем морковь, лук и лавровый лист. Добавляем фрикадельки по одной штуке и варим их примерно 5-7 минут. Вынимаем фрикадельки шумовкой.
В кипящий бульон добавляем по половине чайной ложки тесто. Как только клецки всплывут, добавляем пережаренные овощи и возвращаем фрикадельки. На этом этапе доводим суп до вкуса, добавляя соль и перец.
Варим на среднем огне, при небольшом кипении примерно 10-12 минут и подаём к столу. Приятного вам аппетита!
Свежие комментарии