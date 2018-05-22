Необыкновенные и вкусные блины из картофеля.

Среди всего многообразия рецептов я всегда любила драники. Увидев рецепт картофельных блинов, я решила, что они будут очень похожи на любимые драники. Да, действительно похожи, и в то же время — отличаются. Картофельные блины получаются очень нежными и вкусными.
Ингредиенты
- картофель — 500 г;
- кефир — 1 стакан;
- мука — 3 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л. (погасить 1 ст. л. уксуса);
- молотый кориандр — 1/3 ч. л.;
- черный молотый перец — 1/3 ч. л.
Приготовление
Картофель очистить, натереть на мелкой терке, отжать. Добавить кефир. Затем добавить муку, перемешать. Вбить в картофельное тесто 1 яйцо.Посолить, поперчить, добавить соду (предварительно погасить уксусом) и молотый кориандр.
Тесто для блинов получается, как густая сметана. На раскаленной, смазанной растительным маслом сковороде жарить достаточно тонкие блины с двух сторон. Тесто на сковороду необходимо не наливать, а накладывать ложкой и размазывать. Вкусные картофельные блины готовы.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии