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Четыре вкуса

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Свежие комментарии

  • Елизавета Иванова
    Там не было ни баклажан,ни помидор, был чудесный соус, рецепт которого держался в секрете, у меня там работала знаком...Баранина с клецка...
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Необыкновенные и вкусные блины из картофеля.

Блюда из картофеля пользуются популярностью в любой семье.

Среди всего многообразия рецептов я всегда любила драники. Увидев рецепт картофельных блинов, я решила, что они будут очень похожи на любимые драники. Да, действительно похожи, и в то же время — отличаются. Картофельные блины получаются очень нежными и вкусными.

Они могут быть как самостоятельным блюдом, так и гарниром к мясу или рыбе. Кроме того, они прекрасно сочетаются с соусом из сметаны и зелени.

Ингредиенты

  • картофель — 500 г;
  • кефир — 1 стакан;
  • мука — 3 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л. (погасить 1 ст. л. уксуса);
  • молотый кориандр — 1/3 ч. л.;
  • черный молотый перец — 1/3 ч. л.

Приготовление

Картофель очистить, натереть на мелкой терке, отжать. Добавить кефир. Затем добавить муку, перемешать. Вбить в картофельное тесто 1 яйцо.Посолить, поперчить, добавить соду (предварительно погасить уксусом) и молотый кориандр.

Тесто для блинов получается, как густая сметана. На раскаленной, смазанной растительным маслом сковороде жарить достаточно тонкие блины с двух сторон. Тесто на сковороду необходимо не наливать, а накладывать ложкой и размазывать. Вкусные картофельные блины готовы.

Приятного аппетита!

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