Четыре вкуса

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Сельдь под маринадом "Ностальгия"

Сельдь под маринадом "Ностальгия"

Описание: Впервые попробовал эту селёдку лет 40 тому назад, когда в русском обиходном языке не было ещё слова пресервы. Это было второе обязательное блюдо (после картошки-Соломки) на мамин ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. И тем не менее оно не потеряла свою актуальность в наши дни. Уже взрослые дети, не знающие точного значения слов : коммунизм, социализм и др., и поработавшие в своё время в разных кафе, перепробовав разные суши и роллы, считают, что данное блюдо вкуснее любых рыбных пресервов.
Время приготовления: 30 минут
 
Ингредиенты для "Сельдь под маринадом "Ностальгия"":
  • Сельдь — 2 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Вода — 500 мл
  • Соль — 0,5 ч. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Лист лавровый — 1 шт
  • Перец душистый — 5 шт
  • Уксус — 1 ст. л.
  • Масло растительное — 1 ст. л.
Рецепт "Сельдь под маринадом "Ностальгия"":
Сельдь разделываем, удаляем кости, режем на порционные кусочки, перекладываем в блюдо, в котором будем подавать.
Кастрюльку с водой ставим на плиту, морковь чистим, нарезаем колечками и отправляем в кастрюлю. Варим до готовности. Добавляем растительное масло и все специи (кроме уксуса). Кипятим 2 минуты, добавляем 9% уксус. Попробуем на свой вкус - соль, сахар и уксус можно добавить ( тут уж кто как любит, но, сладость и кислинка должны присутствовать).
Снять маринад с огня, полностью остудить ( вынести на балкон, или поставить кастрюлю в холодную воду), удалить лавровый лист.
Сельдь заливаем маринадом, перемешиваем. Оставляем на 8 часов.
Всё. Готово.
Подаём в миске вместе с маринадом. Морковь так же вся съедается на Ура. 
Приятного...
 
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