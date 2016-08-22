Сельдь под маринадом "Ностальгия"

Описание: Впервые попробовал эту селёдку лет 40 тому назад, когда в русском обиходном языке не было ещё слова пресервы. Это было второе обязательное блюдо (после картошки-Соломки) на мамин ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. И тем не менее оно не потеряла свою актуальность в наши дни. Уже взрослые дети, не знающие точного значения слов : коммунизм, социализм и др., и поработавшие в своё время в разных кафе, перепробовав разные суши и роллы, считают, что данное блюдо вкуснее любых рыбных пресервов.

Время приготовления: 30 минут