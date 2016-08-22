Описание: Впервые попробовал эту селёдку лет 40 тому назад, когда в русском обиходном языке не было ещё слова пресервы. Это было второе обязательное блюдо (после картошки-Соломки) на мамин ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ. И тем не менее оно не потеряла свою актуальность в наши дни. Уже взрослые дети, не знающие точного значения слов : коммунизм, социализм и др., и поработавшие в своё время в разных кафе, перепробовав разные суши и роллы, считают, что данное блюдо вкуснее любых рыбных пресервов.
Время приготовления: 30 минут
Ингредиенты для "Сельдь под маринадом "Ностальгия"":
- Сельдь — 2 шт
- Морковь — 1 шт
- Вода — 500 мл
- Соль — 0,5 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Лист лавровый — 1 шт
- Перец душистый — 5 шт
- Уксус — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Рецепт "Сельдь под маринадом "Ностальгия"":
Сельдь разделываем, удаляем кости, режем на порционные кусочки, перекладываем в блюдо, в котором будем подавать.
Кастрюльку с водой ставим на плиту, морковь чистим, нарезаем колечками и отправляем в кастрюлю. Варим до готовности. Добавляем растительное масло и все специи (кроме уксуса). Кипятим 2 минуты, добавляем 9% уксус. Попробуем на свой вкус - соль, сахар и уксус можно добавить ( тут уж кто как любит, но, сладость и кислинка должны присутствовать). Снять маринад с огня, полностью остудить ( вынести на балкон, или поставить кастрюлю в холодную воду), удалить лавровый лист.
Сельдь заливаем маринадом, перемешиваем. Оставляем на 8 часов.
Всё. Готово.
Подаём в миске вместе с маринадом. Морковь так же вся съедается на Ура.
Приятного...
Кастрюльку с водой ставим на плиту, морковь чистим, нарезаем колечками и отправляем в кастрюлю. Варим до готовности. Добавляем растительное масло и все специи (кроме уксуса). Кипятим 2 минуты, добавляем 9% уксус. Попробуем на свой вкус - соль, сахар и уксус можно добавить ( тут уж кто как любит, но, сладость и кислинка должны присутствовать). Снять маринад с огня, полностью остудить ( вынести на балкон, или поставить кастрюлю в холодную воду), удалить лавровый лист.
Сельдь заливаем маринадом, перемешиваем. Оставляем на 8 часов.
Всё. Готово.
Подаём в миске вместе с маринадом. Морковь так же вся съедается на Ура.
Приятного...
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