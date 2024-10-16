Вкусные полтавские галушки

Ингредиенты
тесто:
мука – 500-550 г
кефир – 330 г
яйцо – 1 шт.
сода – 0,5 ч.л.
соль – 0,5 ч.л.
подливка:
куриное филе – 300-400 г
грибы – 300-400 г
сметана – 180-200 г
лук – 100-150 г
чеснок – 2-3 зубчика
сливочное масло – 40-50 г
растительное масло – 20-30 мл
соль
черный перец
Рецепт приготовления
Приготовить тесто:
В миске соединить кефир, яйцо, соль и соды – перемешать до однородности
Через сито ввести в миску муку – замесить практически не липнущее к рукам тесто
Накрыть миску с тестом крышкой и оставить на 15-20 минут
Приготовить подливку:
Куриное филе нарезать кубиком (примерно 2х2 см)
Грибы разрезать на половинки, а затем нарезать тонкими пластинами
Лук нарезать средним кубиком
Чеснок порубить ножом (не очень мелко
Разогреть в сковороде растительное и сливочное масло
Добавить в сковороду лук с чесноком – обжарить до золотистого цвета
Добавить в сковороду куриное филе – обжаривать 5-10 минут (до легкой золотистости)
Добавить в сковороду грибы – обжаривать 3-5 минут
Добавить в сковороду сметану – перемешать
Добавить в сковороду соль/перец – перемешать
Довести содержимое сковороды до кипения и тушить 2-3 минуты
Сформировать галушки по-полтавски:
Отдохнувшее тесто выложить на припыленную мукой рабочую поверхность
Сформировать из теста колбаску, толщиной 3-4 см
Разделить колбаску на небольшие кусочки
Из каждого кусочка сформировать колобок
Каждый колобок слегка сплющить и по центру сделать круговое углубление (с помощью горлышка пластиковой бутылки или насадки для набивки колбас)
Поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить в нее соль и довести до кипения
Приготовить полтавские галушки:
В закипевшую воду выложить заготовки галушек – аккуратно перемешать
Дождаться, когда все галушки всплывут и варить из 2-3 минуты
Достать галушки из кипятка и выложить их в форму для запекания
Сверху на галушки выложить подливку из грибов и куриного мяса
При необходимости, добавить немного воды, в которой галушки отваривались
Накрыть форму для запекания фольгой и отправить в духовку
Запекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов
Перед подачей присыпать свежей рубленой зеленью и, по желанию, копченой паприкой
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