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Четыре вкуса

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Вкусные полтавские галушки

Фото к рецепту: Полтавские галушки

Ингредиенты

тесто:

мука – 500-550 г

кефир – 330 г

яйцо – 1 шт.

сода – 0,5 ч.л.

соль – 0,5 ч.л.

подливка:

куриное филе – 300-400 г

грибы – 300-400 г

сметана – 180-200 г

лук – 100-150 г

чеснок – 2-3 зубчика

сливочное масло – 40-50 г

растительное масло – 20-30 мл

соль

черный перец

Рецепт приготовления

Приготовить тесто:

В миске соединить кефир, яйцо, соль и соды – перемешать до однородности

Через сито ввести в миску муку – замесить практически не липнущее к рукам тесто

Накрыть миску с тестом крышкой и оставить на 15-20 минут

Приготовить подливку:

Куриное филе нарезать кубиком (примерно 2х2 см)

Грибы разрезать на половинки, а затем нарезать тонкими пластинами

Лук нарезать средним кубиком

Чеснок порубить ножом (не очень мелко

Разогреть в сковороде растительное и сливочное масло

Добавить в сковороду лук с чесноком – обжарить до золотистого цвета

Добавить в сковороду куриное филе – обжаривать 5-10 минут (до легкой золотистости)

Добавить в сковороду грибы – обжаривать 3-5 минут

Добавить в сковороду сметану – перемешать

Добавить в сковороду соль/перец – перемешать

Довести содержимое сковороды до кипения и тушить 2-3 минуты

Сформировать галушки по-полтавски:

Отдохнувшее тесто выложить на припыленную мукой рабочую поверхность

Сформировать из теста колбаску, толщиной 3-4 см

Разделить колбаску на небольшие кусочки

Из каждого кусочка сформировать колобок

Каждый колобок слегка сплющить и по центру сделать круговое углубление (с помощью горлышка пластиковой бутылки или насадки для набивки колбас)

Поставить на огонь кастрюлю с водой, добавить в нее соль и довести до кипения

Приготовить полтавские галушки:

В закипевшую воду выложить заготовки галушек – аккуратно перемешать

Дождаться, когда все галушки всплывут и варить из 2-3 минуты

Достать галушки из кипятка и выложить их в форму для запекания

Сверху на галушки выложить подливку из грибов и куриного мяса

При необходимости, добавить немного воды, в которой галушки отваривались

Накрыть форму для запекания фольгой и отправить в духовку

Запекать 15-20 минут при температуре 180-200 градусов

Перед подачей присыпать свежей рубленой зеленью и, по желанию, копченой паприкой

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