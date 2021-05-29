Вкусный пирог из капусты с индейкой

Ингредиенты
- яйца - 3 шт.
- мясо индейки,бедро - 300 г.
- кефир 2,5% - 150 мл.
- растительное масло - 50 мл.
- сырой картофель - 1 шт. или 150 г.
- сырая морковь - 1 шт. или 150 г.
- мука - 100 г.
- белокочанная капуста - 300 г.
- зелень укропа соль - 1 ч.л.
- чёрный молотый перец -1/4 ч.л.
- зира - 1/4 ч.л.
- разрыхлитель - 1 ч.л.
- кунжут - 2 ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Привет! Сегодня готовлю капустный пирог с индейкой. Простой в приготовлении и очень вкусный.
Первым делом нужно нашинковать белокочанную капусту, добавляем щепотку соли и слегка обминаем. Не нужно добиваться чтобы капуста пустила сок. Миску с капустой отставляем ненадолго в сторону.
Приготовим тесто. В миску отправила яйца, добавила соль и слегка взбиваем. Затем вливаем кефир, растительное масло, добавляем черный перец, зиру, муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.
В получившееся тесто добавляем сырые нарезанные мелким кубиком картофель и морковь, зелень укропа, мясо индейки нарезанное мелкими кусочками и капусту. Как следует перемешиваем.
Форму для выпечки диаметром 25 см. застилаем пергаментной бумагой. Если нет бумаги, то можно форму смазать растительным или сливочным маслом и посыпать сухарями. Выкладываем получившуюся массу, разравниваем и щедро посыпаем кунжутом.
Выпекаем при 180С 45-50 минут до румяной корочки.
Приятного аппетита!
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