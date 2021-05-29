Вкусный пирог из капусты с индейкой

Пошаговый рецепт приготовления

Привет! Сегодня готовлю капустный пирог с индейкой. Простой в приготовлении и очень вкусный.

Первым делом нужно нашинковать белокочанную капусту, добавляем щепотку соли и слегка обминаем. Не нужно добиваться чтобы капуста пустила сок. Миску с капустой отставляем ненадолго в сторону.

Приготовим тесто. В миску отправила яйца, добавила соль и слегка взбиваем. Затем вливаем кефир, растительное масло, добавляем черный перец, зиру, муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.

В получившееся тесто добавляем сырые нарезанные мелким кубиком картофель и морковь, зелень укропа, мясо индейки нарезанное мелкими кусочками и капусту. Как следует перемешиваем.

Форму для выпечки диаметром 25 см. застилаем пергаментной бумагой. Если нет бумаги, то можно форму смазать растительным или сливочным маслом и посыпать сухарями. Выкладываем получившуюся массу, разравниваем и щедро посыпаем кунжутом.

Выпекаем при 180С 45-50 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!