Четыре вкуса

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Вкусный пирог из капусты с индейкой

Фото к рецепту: Капустный пирог с индейкой

Ингредиенты

  • яйца - 3 шт.
  • мясо индейки,бедро - 300 г.
  • кефир 2,5% - 150 мл.
  • растительное масло - 50 мл.
  • сырой картофель - 1 шт. или 150 г.
  • сырая морковь - 1 шт. или 150 г.
  • мука - 100 г.
  • белокочанная капуста - 300 г.
  • зелень укропа соль - 1 ч.л.
  • чёрный молотый перец -1/4 ч.л.
  • зира - 1/4 ч.л.
  • разрыхлитель - 1 ч.л.
  • кунжут - 2 ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Привет! Сегодня готовлю капустный пирог с индейкой. Простой в приготовлении и очень вкусный.

Первым делом нужно нашинковать белокочанную капусту, добавляем щепотку соли и слегка обминаем. Не нужно добиваться чтобы капуста пустила сок. Миску с капустой отставляем ненадолго в сторону.

Приготовим тесто. В миску отправила яйца, добавила соль и слегка взбиваем. Затем вливаем кефир, растительное масло, добавляем черный перец, зиру, муку и разрыхлитель. Перемешиваем до однородности.

В получившееся тесто добавляем сырые нарезанные мелким кубиком картофель и морковь, зелень укропа, мясо индейки нарезанное мелкими кусочками и капусту. Как следует перемешиваем.

Форму для выпечки диаметром 25 см. застилаем пергаментной бумагой. Если нет бумаги, то можно форму смазать растительным или сливочным маслом и посыпать сухарями. Выкладываем получившуюся массу, разравниваем и щедро посыпаем кунжутом.

Выпекаем при 180С 45-50 минут до румяной корочки.

Приятного аппетита!

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