Овсяная каша «Тирамису»

Рецепт этой овсяной каши-десерта английский шеф-повар Бен Мартин придумал специально для своей жены-итальянки, которая, переехав жить в Англию, очень скучала по родине и категорически не хотела есть овсянку… Но однажды утром муж преподнёс жене чудесный сюрприз, приготовив кашу со вкусом итальянского десерта «Тирамису». Нужно сказать, что это самый вкусный рецепт приготовления овсянки, который я пробовала. Это не просто каша, это настоящий десерт, при этом очень — очень вкусный. Кофейный сироп стал для меня настоящим открытием, его можно использовать для множества других десертов или тортов. Если у вас нет времени готовить овсяную кашу по — шотландски, сварите ее своим обычным способом, но приготовленная именно таким образом каша получается особенно вкусной. Главный секрет приготовления в том, что каша готовится медленно, на маленьком огне, и её нужно постоянно мешать, добавив соль только в конце варки. Тогда она получается нежной, без комочков, и более вкусной. За рецепт огромное спасибо Марии DolceVita с форума готовим дома.
Ингредиенты:
- Кофейный сироп:
- 40 мл кофе эспрессо
- 40 г сахара
- 40 мл ликера Амаретто
- 0,5 ч.л. ванильного экстракта
- + 120 мл сливок 33%
- 20 г белого шоколада
- Немного какао
- 500 мл воды
- 40 г овсяных хлопьев
- Щепотка соли
- Сахар по вкусу
Инструкция
- Для приготовления кофейного сиропа все ингредиенты смешиваем в кастрюльке. Варим на небольшом огне до получения сиропа (3 – 5 минут, готовый сироп после остывания станет еще гуще). Сироп остужаем, если сильно загустеет, то можно разбавить немного водой.
- Для приготовления шотландской овсянки берем кастрюлю с толстым дном, вливаем воду и доводим до кипения. Всыпаем овсяные хлопья и перемешиваем деревянной ложкой. Продолжаем мешать, пока вода снова не закипит. Затем накрываем кашу крышкой и варим на медленном огне 20 минут, при этом помешивая каждые 3 минуты. Добавляем соль, сахар и варим еще минут 10, снимаем с огня и оставляем под крышкой еще на 5 минут. Остужаем кашу до теплого состояния.
- Сливки взбиваем до мягких пиков, шоколад растапливаем на водяной бане и снова взбиваем миксером. Кашу раскладываем по формочкам или стаканам, поливаем кофейным сиропом, сверху выкладываем сливки и посыпаем какао. Подаем сразу же. Приятного аппетита!
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