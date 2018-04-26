Овсяная каша «Тирамису»

Рецепт этой овсяной каши-десерта английский шеф-повар Бен Мартин придумал специально для своей жены-итальянки, которая, переехав жить в Англию, очень скучала по родине и категорически не хотела есть овсянку… Но однажды утром муж преподнёс жене чудесный сюрприз, приготовив кашу со вкусом итальянского десерта «Тирамису». Нужно сказать, что это самый вкусный рецепт приготовления овсянки, который я пробовала. Это не просто каша, это настоящий десерт, при этом очень — очень вкусный. Кофейный сироп стал для меня настоящим открытием, его можно использовать для множества других десертов или тортов. Если у вас нет времени готовить овсяную кашу по — шотландски, сварите ее своим обычным способом, но приготовленная именно таким образом каша получается особенно вкусной. Главный секрет приготовления в том, что каша готовится медленно, на маленьком огне, и её нужно постоянно мешать, добавив соль только в конце варки. Тогда она получается нежной, без комочков, и более вкусной. За рецепт огромное спасибо Марии DolceVita с форума готовим дома.