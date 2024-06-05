Готовим торт панчо с клубникой

Разогреть духовку до 190 °С.

Приготовим шоколадный бисквит.

1. Взбить яйца с солью до образования пены. Добавить сахар, ванильный сахар. Взбить на высокой скорости до образования светлой, пышной массы. След от венчика не должен расползаться.

2. Добавить растительное масло, перемешать венчиком или миксером на минимальной скорости, до однородности.

3. В муку добавить какао, разрыхлитель, просеять к взбитым яйцам.

Перемешать венчиком, чтобы не было мучных комочков, до однородности.

4. Противень (размер34х38) застелить пергаментной бумагой. Вылить тесто и аккуратно распределить по противню, чтобы слой теста был ровный. Выпекать бисквит при температуре 190 градусов примерно 15 минут.

5. Тесто при нажатии пальцем будет пружинить, значит бисквит готов достаем из духовки. Готовность можно проверить с помощью деревянной шпажки. Бисквит достать из духовки и остудить. С помощью ножа подрезать края (1 см). Все обрезки перекладываем в отдельную миску.

6. Приготовить крем. В миске соединить сметану, сливки, сахарную пудру. Взбить миксером до крепких пиков.

7. Клубнику нарезать небольшими кусочками.

8. Бисквит перевернуть на пергамент, снять бумагу. В бисквите вырезать круг диаметром 20 см - это донышко будущего торта, отложить в сторону.

9. Оставшийся бисквит нарезать небольшими кубиками (1,5-2см).

10. Собираем торт. На плоское блюдо, ставим кольцо от разъемной формы (диаметр формы 20см), изнутри прокладываем ацетатной плёнкой или пергаментом для выпечки. Выложить корж, смазать его кремом. Выкладываем кусочки клубники.

11. Каждый кубик бисквита обмакиваем в креме и укладываем плотно в форму. Затем кусочки клубники. Повторить все тоже, выкладывая слой за слоем, пока не закончится начинка с кремом.

Накрыть пищевой пленкой и убрать в холодильник на 5-6 часов.

12. Приготовить крем для выравнивания торта. Сметану, сливки, сахарную пудру, ванильный сахар, взбить миксером до крепких пиков.

13. Растопите шоколад удобным вам способом. Вот самый простой способ: наломайте шоколад одинаковыми кусочками, сложите его в небольшой кондитерский мешок и поместите мешок с шоколадом в горячую воду. Подержите шоколад в воде от 5 до 10 минут.

14. Обрезки теста измельчить в крошку.

15. Достать торт из холодильника, снять разъемное кольцо. Кремом для выравнивания смазать верх и края торта. Убирать торт в холодильник на 30 минут.

16. Украшаем шоколадной глазурью, рисуем спираль и зубочисткой делаем паутинку. Бока засыпаем крошкой, аккуратно прижимая, чтобы потом крошка не осыпалась. Убираем торт в холодильник на 1-2 часа, чтобы крошка пропиталась кремом.

Кушать подано!



