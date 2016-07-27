Вот почему я запекаю лук в духовке хотя бы раз в неделю! Уникальное оздоровляющее средство…

Лук обладает сильным антибактериальным действием, об этом знают все. Свежим луковым соком с мёдом лечат бронхит и пневмонию, снимают приступы кашля. Компрессы из тертого лука помогают при болях в ушах и способны даже снизить температуру тела, если накладывать их на ноги.
Печеный лук
- Печеный лук поможет справиться с язвами и долго незаживающими ранами! Нужно запечь луковицу прямо в кожуре и прикладывать к больным местам, пока не наступит улучшение.
- Следует использовать печеный лук при лечении фурункулов. Теплый луковый компресс нужно держать на проблемном месте 20 минут в день. Очень скоро фурункул исчезнет!
- Благодаря запеченному в духовке луку можно вылечить даже геморрой! Компрессы из лука обладают дезинфицирующими свойствами и помогают кожным тканям быстро регенерировать.
- Печеный лук необходимо почаще употреблять в пищу всем, у кого наблюдаются проблемы со свертываемостью крови. После инфаркта или инсульта такой лук рекомендуется есть ежедневно!
- Очень важно вводить приготовленный таким способом лук в свое меню людям, страдающим сахарным диабетом или имеющим предрасположенность к скачкам сахара в крови. Можно есть лук в дополнение к основным блюдам, а можно провести полноценный курс лечения луком или есть его натощак каждое утро.Эффект заметен уже через неделю, а всё благодаря чудесному составу этого овоща: сера и железо в печеном луке помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и поддерживают исправную работу поджелудочной железы и печени.
- При употреблении запеченного лука улучшается состояние больных гипертонией и атеросклерозом. Лук помогает сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек, препятствует резким скачкам кровяного давления.
Не зря мне всегда так нравился вкус печеного лука в различных блюдах ! После запекания в духовке из лука всего лишь исчезают эфирные масла, которые придают свежему луку специфический вкус и запах. Но польза остается…
Выбирай луковицы среднего размера для приготовления целебного печеного лука — они содержат наибольшее количество ценных микроэлементов! Сообщи своим друзьям об этом крайне полезном для здоровья средстве.
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