Вот почему я запекаю лук в духовке хотя бы раз в неделю! Уникальное оздоровляющее средство…

Лук обладает сильным антибактериальным действием, об этом знают все. Свежим луковым соком с мёдом лечат бронхит и пневмонию, снимают приступы кашля. Компрессы из тертого лука помогают при болях в ушах и способны даже снизить температуру тела, если накладывать их на ноги.

Но мало кто знает, что полезен не только свежий, но и запеченный лук. При термообработке он не теряет свои полезные свойства, даже наоборот! Но мало кто знает, что полезен не только свежий, но и. При термообработке он не теряет свои полезные свойства, даже наоборот!

Печеный лук

Печеный лук поможет справиться с язвами и долго незаживающими ранами! Нужно запечь луковицу прямо в кожуре и прикладывать к больным местам, пока не наступит улучшение. Следует использовать печеный лук при лечении фурункулов. Теплый луковый компресс нужно держать на проблемном месте 20 минут в день. Очень скоро фурункул исчезнет! Благодаря запеченному в духовке луку можно вылечить даже геморрой! Компрессы из лука обладают дезинфицирующими свойствами и помогают кожным тканям быстро регенерировать. Печеный лук необходимо почаще употреблять в пищу всем, у кого наблюдаются проблемы со свертываемостью крови. После инфаркта или инсульта такой лук рекомендуется есть ежедневно! Очень важно вводить приготовленный таким способом лук в свое меню людям, страдающим сахарным диабетом или имеющим предрасположенность к скачкам сахара в крови. Можно есть лук в дополнение к основным блюдам, а можно провести полноценный курс лечения луком или есть его натощак каждое утро.Эффект заметен уже через неделю, а всё благодаря чудесному составу этого овоща: сера и железо в печеном луке помогают нормализовать уровень глюкозы в крови и поддерживают исправную работу поджелудочной железы и печени. При употреблении запеченного лука улучшается состояние больных гипертонией и атеросклерозом. Лук помогает сосудам очиститься, избавляет от атеросклеротических бляшек, препятствует резким скачкам кровяного давления.

Не зря мне всегда так нравился вкус печеного лука в различных блюдах ! После запекания в духовке из лука всего лишь исчезают эфирные масла, которые придают свежему луку специфический вкус и запах. Но польза остается…

Выбирай луковицы среднего размера для приготовления целебного печеного лука — они содержат наибольшее количество ценных микроэлементов! Сообщи своим друзьям об этом крайне полезном для здоровья средстве.

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