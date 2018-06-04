Молодой картофель — как выбрать

Как выбирать картошку - ну что здесь сложного? Оказывается и для самых, казалось бы , очевидных продуктов есть свои правила.

Внешний вид

Выбирая картофель, обратите особое внимание на его внешний вид. Заметили маленькие круглые дырочки на клубнях? Значит, этой картошкой уже полакомился червь — проволочник.

Хранение

На кожуре видны черные пятна? Скорее всего, овощи поражены болезнью фитофтора. Даже если пятна практически не заметны, знайте, что внутри клубни окажутся гнилыми. Не покупайте партию, если в упаковке есть хотя бы одна картофелина с дефектом: у остальных заболевание может быть скрытым.

Покупать и хранить молодой картофель лучше в небольших упаковках. В объемных мешках нет вентиляции, поэтому клубни, находящиеся в центре, быстро начинают гнить.

Не стоит также хранить молодой картофель на солнце: овощи начинают прорастать, и в них образуется ядовитое вещество солонин.

Приготовление

В картофеле ранних сортов крахмала немного, и поэтому он идеально подходит для жарки во фритюрнице или на сковороде. А вот пюре из него не получится.

Мы советуем выбирать молодой картофель среднего размера: в нем содержится больше всего питательных веществ. Конечно, крупные картофелины чистить и готовить гораздо удобнее, но в них, как правило, намного больше нитратов.

Теперь, когда Вы узнали все тонкости выбора молодого картофеля, предлагаем Вам приготовить картофельную запеканку с маринованными маслятами.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА

Лук репчатый — 1 шт

Перец — по вкусу

Соль — по вкусу

Маслята маринованные — 200 г

Яйцо куриное первой категории — 2 шт.

Масло сливочное — 100 г

Молоко — 0,5 стакана

Отварной картофель — 400 гр

В картофельной запеканке, как и в пироге, вкус задает начинка. С неё и начнем наш рецепт запеканки.

Мелко порежьте репчатый лук и обжарьте его на сливочном масле. В эту же сковородку положите маслята, нарезанные кусочками. Грибы с луком достаточно обжаривать 3-5 минут. Посолите и поперчите начинку, выложите в миску и дайте немного остыть. Дальше рецепт запеканки предписывает вбить в начинку сырые яйца и тщательно все перемешать.

Приступаем к «тесту» запеканки. Рецепт: нагрейте молоко, добавьте в него сливочное масло. Разомните отварной картофель и постепенно добавляйте в него разогретое молоко, продолжая разминать. Следите за консистенцией: все-таки это рецепт запеканки, а не пюре.

Возьмите форму для выпечки, смажьте бортики и дно растительным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите половину картофельного теста ровным слоем, затем слой начинки и снова слой картофеля. Смажьте запеканку взбитым яйцом и поставьте в духову, разогретую до 180 ºС, на 20 минут.