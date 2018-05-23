Овощной салат с редиской, сыром и яйцом

Ингредиенты:
- редис — 2 пучка
- яйца — 4 шт.
- зеленый лук — 1 пучок
- кукуруза — 1 банка
- сыр твердый — 200 гр.
- майонез — 100 гр.
- соль — по вкусу
Приготовление:
- Отвариваем яйца вкрутую, нарезаем кубиками и выкладываем первым слоем. Наносим сверху 1,5 ст.л. майонеза, распределяем по поверхности.
- Затем — нарезанный зеленый лук.
- Выкладываем следующим слоем кукурузу и смазываем майонезом (половина от остатка).
- Следующим слоем распределяем натертый сыр и снова наносим оставшийся майонез.
- Редис натираем на крупной терке и выкладываем на слой сыра.
- Советую приготовить такой салат в прозрачном салатнике.
Приятного аппетита!
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