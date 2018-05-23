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Четыре вкуса

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Овощной салат с редиской, сыром и яйцом

Ингредиенты:

  • редис — 2 пучка
  • яйца — 4 шт.
  • зеленый лук — 1 пучок
  • кукуруза — 1 банка
  • сыр твердый — 200 гр.
  • майонез — 100 гр.
  • соль — по вкусу

Приготовление:

  1. Отвариваем яйца вкрутую, нарезаем кубиками и выкладываем первым слоем. Наносим сверху 1,5 ст.л. майонеза, распределяем по поверхности.
  2. Затем — нарезанный зеленый лук.
  3. Выкладываем следующим слоем кукурузу и смазываем майонезом (половина от остатка).
  4. Следующим слоем распределяем натертый сыр и снова наносим оставшийся майонез.
  5. Редис натираем на крупной терке и выкладываем на слой сыра.
  6. Советую приготовить такой салат в прозрачном салатнике.

Приятного аппетита!

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