Топ-10 секретов приготовления бисквитного теста

У каждого теста есть свои тонкости и секреты приготовления, но больше всего нюансов именно у нежного и воздушного бисквита. Как приготовить бисквит правильно?

Из всех видов теста наиболее капризным считается именно бисквитное. Конечно, у каждого теста есть свои тонкости и секреты приготовления, но больше всего нюансов именно у нежного и воздушного бисквита. И если, например, заварное тесто требует особого внимания во время выпечки, дрожжевое - когда поднимается, то для того, чтобы удался бисквит, нужна предельная сосредоточенность на каждом этапе, начиная с подбора продуктов и заканчивая финальным аккордом -соединением с кремом или начинкой, если планируется рулет. Но если знать все тайны и секреты процесса приготовления пышного бисквита, никаких сложностей возникнуть не должно. Итак, начинаем раскрывать секреты.

Секрет №1

Первоначальное условие удачного бисквита заключается в правильной пропорции ингредиентов. Для бисквита средней величины нужны 5 яиц, 200 грамм сахарного песка, 3/4 стакана дважды просеянной муки высшего сорта, 1/4 стакана картофельного крахмала – тоже просеянного, и щепотка соли. Можно в тесто по желанию добавить ванилин, куркуму, кардамон и т.д.

Секрет №2

Абсолютно все продукты должны быть одинаковой температуры, и чем ниже она будет, тем лучше.

То же самое касается и формы, в которую будем выкладывать нашу массу, - она должна быть холодной.

Секрет №3

Яйца нужно обязательно разделить на белки и желтки, которые взбиваем по отдельности. Желтки – с сахаром, а белки - с солью. Не забываем о том, что все должно быть охлажденным.

Секрет №4

Именно в желтково-сахарную массу добавляем все остальные ингредиенты, аккуратно и тщательно вымешивая тесто. Только вымешивать нужно в одну сторону – по или против часовой стрелки, иначе тесто может потерять свою воздушность. Белковую же массу добавляем после того, как смешали уже все составляющие, по 3-4 ложки, продолжая вымешивать.

Секрет №5

К тому времени, когда бисквитное тесто готово, духовка уже должна нагреться! Если же тесто в форме будет ждать хотя бы 5 минут, то вероятность того, что готовый бисквит будет пышным, снижается в разы!

Секрет №6

Красивый бисквит получится только тогда, когда форма для его выпечки подготовлена соответствующим образом. Идеальный вариант – смазанная сливочным маслом и выстеленная пергаментом форма. Кстати, пергамент тоже нужно хорошенько умаслить. Никакими сухарями, орешками, манкой и мукой присыпать смазанную форму нельзя – и внешний вид, и вкус бисквита от этого только проигрывают.

Секрет №7

Время на выпечку бисквита может быть разным - от 10 минут, если выпекаем на противне (для рулетов) и до 40 минут, если готовим в глубокой форме. Но в любом случае категорически запрещено в первой половине этого времени открывать дверцу духовки, иначе получится не пышный бисквит, а плоская лепешка.

Секрет №8

Сразу после того, как бисквит испечен (можно для верности проверить деревянной палочкой), достаем его из формы, поскольку горячий бисквит извлечь намного легче, чем остывший. Для этого форму с готовым бисквитом прямо из духовки ставим на мокрое холодное полотенце, через 3-4 минуты можно доставать.

Секрет № 9

А вот для того, чтобы закончить приготовление изделия на основе бисквита, торопиться вовсе не нужно. В идеале нужно дать полежать бисквитной основе часов 8. И только по истечении этого времени можно пропитывать бисквит, соединять его с кремом и так далее. Но этот секрет не подходит, если ты готовишь бисквитный рулет.

Секрет №10

Для рулета технология кардинально отличается. Наносить начинку следует именно на горячее готовое тесто. Желательно, чтобы начинка не была ни слишком жидкой, ни слишком густой и с максимально однородной консистенцией. После нанесения начинки сворачиваем плотно сам рулет, но стараемся не передавливать, иначе и тесто будет не таким воздушным, и начинка может вытечь.

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