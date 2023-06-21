Четыре вкуса

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Готовим в мультиварке кускус с фаршем по-турецки

Фото к рецепту: Кускус с фаршем по-турецки — рецепт блюда в мультиварке

Ингредиенты

фарш говяжий - 400 гр.

кускус - 250 гр.

перец болгарский - 300 гр.

лук - 150 гр.

томатная паста - 60 гр.

вода - 500 мл.

растительное масло - 30 мл.

соль - 1 ч.л.

паприка - 0.5 ч.л.

Фото рецепта

Кускус с фаршем по-турецки — рецепт блюда в мультиварке: шаг 1
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
Кускус с фаршем по-турецки — рецепт блюда в мультиварке: шаг 2
2. Мелко шинкуем лук и перец. Смешиваем специи.
Кускус с фаршем по-турецки — рецепт блюда в мультиварке: шаг 3
3. Отправляем в чашу масло, лук и перец — Режим «Жарка» (t-160C) 10 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты)
Кускус с фаршем по-турецки — рецепт блюда в мультиварке: шаг 4
4. Добавляем в чашу фарш — Режим «Жарка» (t-160C) 10 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты)
Кускус с фаршем по-турецки — рецепт блюда в мультиварке: шаг 5
5. Добавляем в чашу воду (кипяток), томатную пасту и специи. Тщательно перемешиваем - Режим «Тушение» (t-110C).
Кускус с фаршем по-турецки — рецепт блюда в мультиварке: шаг 6
6. За 2-3 минуты до конца программы необходимо высыпать кускус в чашу и тщательно перемешать. В зависимости от сорта и размеров для готовности блюда нужно от 3 до 10 минут.
Кускус с фаршем по-турецки — рецепт блюда в мультиварке: шаг 7
Кушать подано!
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