Готовим в мультиварке кускус с фаршем по-турецки

3. Отправляем в чашу масло, лук и перец — Режим «Жарка» (t-160C) 10 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты)

6. За 2-3 минуты до конца программы необходимо высыпать кускус в чашу и тщательно перемешать. В зависимости от сорта и размеров для готовности блюда нужно от 3 до 10 минут.