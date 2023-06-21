Готовим в мультиварке кукус с фаршем по-турецки

Ингредиенты
фарш говяжий - 400 гр.
кускус - 250 гр.
перец болгарский - 300 гр.
лук - 150 гр.
томатная паста - 60 гр.
вода - 500 мл.
растительное масло - 30 мл.
соль - 1 ч.л.
паприка - 0.5 ч.л.
Фото рецепта
1. Для комфортной готовки приготовим все продукты.
2. Мелко шинкуем лук и перец. Смешиваем специи.
3. Отправляем в чашу масло, лук и перец — Режим «Жарка» (t-160C) 10 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты)
4. Добавляем в чашу фарш — Режим «Жарка» (t-160C) 10 минут (Не забываем перемешивать каждые 2-3 минуты)
5. Добавляем в чашу воду (кипяток), томатную пасту и специи. Тщательно перемешиваем - Режим «Тушение» (t-110C).
6. За 2-3 минуты до конца программы необходимо высыпать кускус в чашу и тщательно перемешать. В зависимости от сорта и размеров для готовности блюда нужно от 3 до 10 минут.
Кушать подано!
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