Четыре вкуса

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Салат «Грибная поляна»

Отличный салат для новогоднего стола. Получается очень красивый и необычайно вкусный. Конечно, его можно приготовить и не только к новогоднему столу, но и для любого торжественного случая. Салат интересный и аппетитный, попробуйте.

Необходимые продукты

  • 300 грамм маринованных грибов
  • куриное филе
  • 1 морковь
  • 4 штуки картофеля
  • зеленый лук, петрушка
  • 100 грамм маринованных огурцов
  • 200 грамм сыра
  • соль, перец
  • майонез

Начинаем приготовление

  1. Заранее отвариваем куриное филе и оставляем в бульоне до полного остывания.
  2. Картофель и морковь отвариваем в подсоленной воде до готовности.
  3. Готовое куриное филе нарезаем небольшими кусочками.
  4. Маринованные огурцы нарезаем кубиком. Измельчаем зелень и зеленый лук.
  5. Берем разъемную форму и заматываем в пленку.
  6. Берем грибы и укладываем шляпками вниз. В промежутки в некоторых местах ставим петрушку.
  7. Сверху насыпаем зелень и зеленый лук, смазываем майонезом.
  8. На мелкой терке натираем сыр и выкладываем следующим слоем, делаем майонезную сеточку.
  9. На мелкой терке натираем морковь и выкладываем сверху на сыр. Перчим и смазываем майонезом. Сверху выкладываем куриное филе, перчим и делаем майонезную сеточку. Сверху выкладываем слой из огурчиков.
  10. На крупную терку натираем очищенный картофель, смешиваем с майонезом и укропом.
    Выкладываем картофель последним слоем и распределяем по салату. Все накрываем пленкой и ставим в холодильник на несколько часов.
  11. Через отведенное время снимаем пленку и накрываем салат тарелкой. Аккуратно переворачиваем и снимаем оставшуюся пленку.  И сразу же подаем к столу.

Салат "Грибная поляна"

Приятного аппетита!

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