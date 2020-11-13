Салат «Грибная поляна»

Отличный салат для новогоднего стола. Получается очень красивый и необычайно вкусный. Конечно, его можно приготовить и не только к новогоднему столу, но и для любого торжественного случая. Салат интересный и аппетитный, попробуйте.

Необходимые продукты

300 грамм маринованных грибов

куриное филе

1 морковь

4 штуки картофеля

зеленый лук, петрушка

100 грамм маринованных огурцов

200 грамм сыра

соль, перец

майонез

Начинаем приготовление

Заранее отвариваем куриное филе и оставляем в бульоне до полного остывания. Картофель и морковь отвариваем в подсоленной воде до готовности. Готовое куриное филе нарезаем небольшими кусочками. Маринованные огурцы нарезаем кубиком. Измельчаем зелень и зеленый лук. Берем разъемную форму и заматываем в пленку. Берем грибы и укладываем шляпками вниз. В промежутки в некоторых местах ставим петрушку. Сверху насыпаем зелень и зеленый лук, смазываем майонезом. На мелкой терке натираем сыр и выкладываем следующим слоем, делаем майонезную сеточку. На мелкой терке натираем морковь и выкладываем сверху на сыр. Перчим и смазываем майонезом. Сверху выкладываем куриное филе, перчим и делаем майонезную сеточку. Сверху выкладываем слой из огурчиков. На крупную терку натираем очищенный картофель, смешиваем с майонезом и укропом. Выкладываем картофель последним слоем и распределяем по салату. Все накрываем пленкой и ставим в холодильник на несколько часов. Через отведенное время снимаем пленку и накрываем салат тарелкой. Аккуратно переворачиваем и снимаем оставшуюся пленку. И сразу же подаем к столу.

Приятного аппетита!