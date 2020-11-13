Салат «Грибная поляна»

Отличный салат для новогоднего стола. Получается очень красивый и необычайно вкусный. Конечно, его можно приготовить и не только к новогоднему столу, но и для любого торжественного случая. Салат интересный и аппетитный, попробуйте.
Необходимые продукты
- 300 грамм маринованных грибов
- куриное филе
- 1 морковь
- 4 штуки картофеля
- зеленый лук, петрушка
- 100 грамм маринованных огурцов
- 200 грамм сыра
- соль, перец
- майонез
Начинаем приготовление
- Заранее отвариваем куриное филе и оставляем в бульоне до полного остывания.
- Картофель и морковь отвариваем в подсоленной воде до готовности.
- Готовое куриное филе нарезаем небольшими кусочками.
- Маринованные огурцы нарезаем кубиком. Измельчаем зелень и зеленый лук.
- Берем разъемную форму и заматываем в пленку.
- Берем грибы и укладываем шляпками вниз. В промежутки в некоторых местах ставим петрушку.
- Сверху насыпаем зелень и зеленый лук, смазываем майонезом.
- На мелкой терке натираем сыр и выкладываем следующим слоем, делаем майонезную сеточку.
- На мелкой терке натираем морковь и выкладываем сверху на сыр. Перчим и смазываем майонезом. Сверху выкладываем куриное филе, перчим и делаем майонезную сеточку. Сверху выкладываем слой из огурчиков.
- На крупную терку натираем очищенный картофель, смешиваем с майонезом и укропом. Выкладываем картофель последним слоем и распределяем по салату. Все накрываем пленкой и ставим в холодильник на несколько часов.
- Через отведенное время снимаем пленку и накрываем салат тарелкой. Аккуратно переворачиваем и снимаем оставшуюся пленку. И сразу же подаем к столу.
Приятного аппетита!
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