отбивные из фарша

Отбивные — блюдо, вкусно готовить которое обязана каждая без исключения хозяйка. Однако на сытный ужин с отбивными нужно потратить немало времени, да и молотком стучать придется не один час, чтобы мясо получилось нежным и мягким. Наша редакция предлагает тебе схитрить и приготовить котлеты из фарша, похожие на отбивные! Отбивать ничего не придется, зато такие ленивые отбивные по вкусу совсем не отличаются от классических.

Простой рецепт отбивных из фарша обязан быть в арсенале каждой бабушки, мамы, жены. Готовится такое блюдо на раз-два, а съедается еще быстрее!

ИНГРЕДИЕНТЫ

500 г любого фарша

5 ст. л. муки

1 ч. л. соли

1 щепотка черного перца

3 яйца

6 ст. л. подсолнечного масла

Фарш можно брать совершенно любой, главное, чтобы вышли именно похожие на отбивные, а не сочные и пышные котлеты, рекомендуем не налегать на пряности, а ограничиться лишь солью и перцем.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ Выложи фарш в глубокую миску, добавь соль, перец и тщательно перемешай. В отдельной посудине взбей яйца и добавь щепотку соли.

Сформируй из фарша небольшие шарики, не больше куриного яйца. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смочи их в воде.

В глубокую миску насыпь муку, из шариков сделай лепешки толщиной не менее 0,5 см и обваляй каждую в муке.

Запанированное мясо обмакни в яйце и обжаривай с обеих сторон под крышкой. Если мясные лепешки во время панировки будут рваться — не страшно, ведь на сковородке при обжаривании они превратятся в настоящие отбивные.

Готовые отбивные выложи на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла. Готово!



Всё, что тебе осталось сделать, — придумать гарнир к отбивным из фарша и подать к столу! Обещаем, никто не отличит их от отбивных, приготовленных классическим способом. Кстати, такое незамысловатое блюдо можно приготовить на выходных с запасом и ближайшие несколько дней заботиться лишь о гарнире к нему. Обязательно попробуй, твоя семья порадуется такой кулинарной новинке.