Четыре вкуса

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Отбивные из фарша

Отбивные — блюдо, вкусно готовить которое обязана каждая без исключения хозяйка. Однако на сытный ужин с отбивными нужно потратить немало времени, да и молотком стучать придется не один час, чтобы мясо получилось нежным и мягким. Наша редакция предлагает тебе схитрить и приготовить котлеты из фарша, похожие на отбивные! Отбивать ничего не придется, зато такие ленивые отбивные по вкусу совсем не отличаются от классических.

ленивые отбивные

Простой рецепт отбивных из фарша обязан быть в арсенале каждой бабушки, мамы, жены. Готовится такое блюдо на раз-два, а съедается еще быстрее!

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 500 г любого фарша
  • 5 ст. л. муки
  • 1 ч. л. соли
  • 1 щепотка черного перца
  • 3 яйца
  • 6 ст. л. подсолнечного масла

Фарш можно брать совершенно любой, главное, чтобы вышли именно похожие на отбивные, а не сочные и пышные котлеты, рекомендуем не налегать на пряности, а ограничиться лишь солью и перцем.

ленивые отбивные рецепт

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. Выложи фарш в глубокую миску, добавь соль, перец и тщательно перемешай. В отдельной посудине взбей яйца и добавь щепотку соли.
    вкусные ленивые отбивные
  2. Сформируй из фарша небольшие шарики, не больше куриного яйца. Чтобы фарш не прилипал к рукам, смочи их в воде.
    готовим ленивые отбивные
  3. В глубокую миску насыпь муку, из шариков сделай лепешки толщиной не менее 0,5 см и обваляй каждую в муке.
    отбивные из фарша
  4. Запанированное мясо обмакни в яйце и обжаривай с обеих сторон под крышкой. Если мясные лепешки во время панировки будут рваться — не страшно, ведь на сковородке при обжаривании они превратятся в настоящие отбивные.
    отбивные из фарша на сковороде
  5. Готовые отбивные выложи на блюдо, застеленное бумажным полотенцем, чтобы удалить излишки масла. Готово!
    отбивные из фарша дома

Всё, что тебе осталось сделать, — придумать гарнир к отбивным из фарша и подать к столу! Обещаем, никто не отличит их от отбивных, приготовленных классическим способом. Кстати, такое незамысловатое блюдо можно приготовить на выходных с запасом и ближайшие несколько дней заботиться лишь о гарнире к нему. Обязательно попробуй, твоя семья порадуется такой кулинарной новинке.

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