Пастила из яблок – круче любых конфет! Как приготовить пастилу яблочную в домашних условиях и блюда с ней

Пастила – лакомство из детства.



Раньше самодельный продукт ценили за доступность.



Сейчас главным козырем пастилы является натуральность.



В ней нет ничего вредного, химического и опасного.



Приготовим полезный десерт сами?



Пастила из яблок – общие принципы приготовления



Для пастилы подойдут любые фрукты: мелкие, крупные, перезрелые, битые. Червивые места и повреждения всегда можно обрезать. Яблоки пропаривают, запекают либо тушат до мягкости, затем измельчают. Иногда удобнее сначала измельчить фрукты, затем проварить. Затем пюре размазывают тонким слоем и высушивают. Используют духовку или выставляют лакомство на солнышко.



Кроме тонкой пастилы, существует пышный десерт на агар-агаре. Иногда его заменяют желатином. По рецептуре также идет яичный белок, который дает особую структуру и воздушность. Такую пастилу не нужно сушить, ее оставляют на несколько часов для застывания.

Классическая пастила из яблок без сахара



Рецепт самой простой пастилы, которую готовят много лет. В нее даже не добавляется сахар, что делает лакомство еще полезней и натуральней. Для заготовки понадобятся только яблоки в любом количестве.

Приготовление1. Режем промытые яблоки на кусочки со шкурками. Огрызки с семенными коробочками сразу откидываем.2. Складываем фрукты в казан или в кастрюлю с толстыми стенками. Если яблоки не очень сочные, то можно влить пару стаканов воды, она позже все равно выкипит.3. Включаем огонь, накрываем и тушим до мягкости шкурок. В зависимости от сорта яблок, на это уйдет от 1,5 до 4 часов.4. Яблочную массу остужаем и измельчаем в пюре. Делаем это блендером. Можно перекрутить через мясорубку.5. Берем лист пергамента, кладем на противень и размазываем пюре. Если есть сомнение, отлипнет ли бумага, можно смазать капелькой масла. Максимальная толщина слоя 7 миллиметров, но лучше делать тоньше.6. Ставим пастилу в духовку. Температуру делаем минимальную, она не должна подниматься выше 100 градусов.7. Либо выносим на солнышко и сушим до готовности.8. Затем лист переворачиваем пергаментом вверх и сбрызгиваем водой. Бумага легко снимется. Скручиваем пастилу трубочками.



Пастила яблочная в домашних условиях с белком



Вариант очень нежной яблочной пастилы в домашних условиях, которая получается пышной и мягкой. Понадобится любо яблочное пюре, лучше приготовить его самостоятельно. Тем более, что это делается очень просто. Фрукты пропаривают и измельчают любым способом.



Ингредиенты



• 0,5 кг пюре;



• 1 сырой белок;



• 0,17 кг сахара;



• немного пудры.



Приготовление



1. Пюре выкладываем в миску, добавляем сахарный песок и размешиваем. Если яблоки готовились самостоятельно, то насыпать песок лучше в теплую массу, затем остудить.



2. В чистой посудине взбиваем белок до крепкой пены.



3. Соединяем яичный белок с яблочной массой и взбиваем вместе еще несколько минут.



4. Перекладываем лакомую массу на противень, который нужно обязательно застелить пергаментом.



5. Выравниваем лопаткой слой, который должен получиться около трех сантиметров.



6. Ставим в разогретую до 70 градусов духовку, печем около пяти часов.



7. Пастилу остужаем, нарезаем ножом на небольшие кусочки. Чтобы лезвие не прилипало, можно смачивать в холодной воде.



8. Обваливаем лакомство в пудре, и оно готово!



Тонкая пастила из яблок с сахаром



Рецептура сладкой тонкой пастилы из яблок в домашних условиях, которая готовится немного по другой технологии.



Ингредиенты



• 1 кг яблок;



• 0,1 кг сахара;



• 50 мл воды.



Приготовление



1. Берем яблоки, нарезаем кусочками. Идет вес чистого продукта без хвостиков и семенных коробочек с огрызками.



2. Перекручиваем через мясорубку вместе со шкурками.



3. Ставим на плиту, вливаем воду и добавляем сахарный песок. Даем массе закипеть.



4. Делаем огонь ниже среднего и варим массу около получаса. Далеко не отходим и регулярно помешиваем, пюре может пригореть.



5. Массу остужаем.



6. Застилаем противень промасленным пергаментом, размазываем тонкий слой яблок около 4 миллиметров. Удобно это делать плоским шпателем.



7. Сушим любым способом до готовности.



Пастила яблочная в домашних условиях с агар-агаром



Рецептура пышной и мягкой яблочной пастилы, напоминающей зефир. Ее часто продают в магазинах, и мало кто знает, что лакомство очень легко приготовить самостоятельно. Понадобится агар-агар, который можно купить в отделе для выпечки.



Ингредиенты



• 4 яблока;



• 0,4 кг сахара;



• 60 мл воды;



• 4 грамма агар;



• 1 белок;



• ваниль, пудра.



Приготовление



1. Соединяем агар-агар с рецептурной водой, оставляем растворяться.



2. У яблок удаляем серединки, разрезав фрукт пополам, запекаем в духовке до мягкости. Но можно воспользоваться и микроволновой печью. В ней яблоки будут готовы уже через пять минут.



3. Вынимаем из яблок мякоть, шкурки выбрасываем.



4. Добавляем к яблокам 250 граммов сахар и для аромата кидаем щепотку ванили. Взбиваем массу блендером до однородности.



5. В агар-агар добавляем оставшийся песок, ставим на огонь и варим сироп. Кипятим минуту.



6. Добавляем к остывшему пюре белок и взбиваем на максимальной скорости миксера до осветления и пышности массы.



7. Вводим горячий сироп, размешиваем миксером еще минутку.



8. Берем любую форму, застилаем внутреннюю часть пищевой пленкой.



9. Выливаем яблочную массу и оставляем для застывания при комнатной температуре часа на три.



10. Готовая пастила нарезается, обваливается в пудре.



Пряная пастила из яблок и слив с корицей



Для приготовления такой пастилы из яблок в домашних условиях понадобятся также сливы. Берем фрукты в равном количестве. Но если чего-то больше или меньше, то это не страшно.



Ингредиенты



• 1 кг яблок;



• 1 кг слив;



• 0,15 кг сахара;



• 1 ч. л корицы;



• масло, пергамент.



Приготовление



1. Разрезаем яблоки крупными кусками, скидываем в кастрюлю. Огрызки отбрасываем.



2. Сливы разделяем пополам, удаляем косточки. Отправляем к яблокам.



3. Вливаем стакан воды, парим до мягкости под крышкой. Периодически помешиваем.



4. Остужаем, протираем сквозь крупное сито.



5. Добавляем сахар с корицей, пюре размешиваем.



6. Размазываем на промасленную бумагу слоем около пяти миллиметров.



7. Оставляем сушиться на солнышке либо отправляем в духовку.



8. Готовую пастилу освобождаем от бумаги, скручиваем трубочками, разрезаем на кусочки.



Пастила яблочная в домашних условиях на желатине



Еще один вариант мягкой и белой пастилы яблочной в домашних условиях. Этот рецепт для тех, кому не удалось найти агар-агар. По вкусу такая пастила очень похожа на жевательный зефир маршмеллоу.



Ингредиенты



• 0,4 кг сахара;



• 0,5 кг яблок;



• 60 мл воды;



• 20 граммов желатина;



• 1 сырой белок;



• пудра.



Приготовление



1. Режем яблоки на 4 части, удаляем серединку, складываем на блюдо для микроволновой печи и запекаем на максимальной мощности не более 6 минут.



2. Остужаем, вынимаем мягкую мякоть.



3. Желатин соединяем с водой, даем набухнуть полчаса.



4. Добавляем в яблочное пюре 250 граммов рецептурного сахара.



5. В желатин кладем остальной сахар и подогреваем на водяной бане до растворения всех крупинок. Ни в коем случае не даем сиропу кипеть.



6. Взбиваем белок и соединяем с яблочным пюре.



7. Погружаем миксер и взбиваем вместе около пяти минут.



8. Тонкой струйкой вводим желатин, размешиваем с яблочным пюре на маленьких оборотах. Можно кинуть немного ванили.



9. Выливаем пастилу в застеленную пленкой формочку, оставляем застывать в холодильнике. На это уйдет около пяти часов.



10. Готовое лакомство вынимаем, снимаем пленку, режем кусочками и обваливаем в пудре. Хранить желатиновую пастилу нужно в холодильнике.



Нежный салат с пастилой из яблок и бананами



Для салата понадобится воздушная пастила на агар-агаре или на желатине. В качестве заправки используется нежирная сметана.



Ингредиенты



• 100 грамм пастилы;



• 2 банана;



• 1 киви;



• 2 ложки орехов;



• 100 мл сметаны;



• пудра по вкусу, ваниль.



Приготовление



1. Бананы чистим, нарезаем кубиками.



2. Очищаем киви, режем чуть мельче и перекладываем к бананам.



3. Яблочную пастилу нарезаем кубиками. Чтобы лакомство не прилипало, смачиваем ножик. Можно каждый кубик обмакнуть в пудру. Перекладываем к фруктам.



4. Заправляем салат сметаной, кидаем немного ванили, размешиваем.



5. Орешки обжариваем, рубим. Можно использовать мак.



6. Посыпаем салат орешками и можно подавать к столу. Этот же салат можно собирать слоями, будет смотреться интересней.



Рулет с пастилой из яблок в домашних условиях



Рецептура восточного рулета из пастилы, для начинки которого понадобится вареная сгущенка. Банку можно купить в магазине либо сварить самостоятельно. Сгущенка должна быть густая.



Ингредиенты



• 150 грамм орехов грецких;



• 1 лист пастилы;



• 1 банка сгущенки.



Приготовление



1. Перебираем орешки, выкладываем на сковородку и поджариваем. Остужаем, рубим небольшими кусочками.



2. Раскладываем на столе лист пастилы. Чем он больше, тем тоньше получится рулет.



3. Открываем сгущенку, разминаем до однородности.



4. Смазываем пастилу сгущенным молоком, оставляем с противоположного края 2 сантиметра нетронутыми.



5. Посыпаем сгущенный слой сверху орешками.



6. Берем ближайший край и скручиваем плотный рулет.



7. Убираем в холодильник на два часа.



8. Достаем рулет, нарезаем острым ножом на поперечные кусочки. Размер любой.



9. Выкладываем на блюдо, подаем к чаю.



Сладкие роллы с творогом и пастилой из яблок



Изумительный рецепт сладких роллов, которые готовятся из тонкой пастилы. Начинка творожная на желатине. Если творог слабый по консистенции, то молока берем меньше.



Ингредиенты



• лист пастилы;



• 300 грамм творога;



• Сахар по вкусу;



• 1 банан;



• 70 мл молока;



• 1,5 ч. л. желатина.



Приготовление



1. Заливаем молоком желатин, оставляем набухать согласно времени, указанному на упаковке.



2. Подогреваем молоко с желатином до жидкого состояния.



3. Творог взбиваем с сахаром по своему вкусу, вводим растопленный желатин. Размешиваем крем.



4. Расстилаем лист пастилы и смазываем творожным кремом.



5. Банан нарезаем длинными полосками, укладываем в ряд у ближайшего края.



6. Скручиваем рулет.



7. Убираем в холодильник на 3 часа до застывания.



8. Нарезаем сладкие роллы кусочками по 2 сантиметра, красиво выкладываем на тарелку. Подаем со сгущенкой, вареньем, взбитыми сливками.



Пастила из яблок – полезные советы и хитрости



• Если тонкая пастила готовится для длительного хранения, то листы нужно тщательно просушить. Иначе в них может появиться плесень.



• Если пастила сушится в духовке. То дверцу нужно обязательно приоткрыть. В противном случае влага не будет выходить, и процесс затянется надолго.



• Пастила получается нежнее, если фрукты протирать сквозь сито, а шкурки откидывать. Но зато она быстрей застывает, если готовить лакомство с кожурой.



• Если пастила сушится в естественных условиях, то можно размазывать приготовленную массу на листы целлофана. С них пласты легко снимаются.

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