Рулеты из сельди

1. Сельдь почистить, выпотрошить, разделать на филе.

2. Лук нарезать полукольцами, замариновать. Оставить на 20 минут.

3. На каждом филе со стороны хребта сделать надрезы, раскрывая его как книжку.

3. Филе выложить на пищевую пленку, формируя прямоугольник.

4. Затем филе смазать сливочным сыром.

С лука слить маринад, обсушить и выложить поверх сыра.

5. Огурцы нарезать соломкой, выложить на лук.

Сверху посыпать нарезанным укропом.

7. Свернуть сельдь в рулет и убрать на пару часов в холодильник.

Затем достать рулет, нарезать и подавать на кусочках черного хлеба, сверху украсить дижонской горчицей.