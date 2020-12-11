Четыре вкуса

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Рулет из филе индейки в глазури

Фото к рецепту: Рулет из филе индейки в глазури

Ингредиенты

  • филе (мясо с грудки) индейки – 2 шт.
  • сыр твердый – 50 г
  • сыр творожный – 50 г
  • кинза – 1 пучок
  • мед – 1 ч.л.
  • горчица дижонская – 1 ч.л. (можно взять обычную)
  • масло оливковое – 1 ч.л.
  • соль – 1,5 ч.л.
  • перец белый молотый – ½ ч.л.

Пошаговый рецепт приготовления

Твердый сыр натереть на крупной терке.

Мелко порезать кинзу.

Смешать оба сыра и кинзу.

Филе развернуть…

…накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.

Посыпать филе с внутренней стороны солью и перцем.

Выложить на край начинку.

Свернуть рулет. В этом случае лучше обвязать: я не стал, в результате один рулет все-таки прохудился.

Для глазури смешать мед, масло и горчицу, хорошенько перемешать.

Рулеты положить в форму для запекания, полить глазурью, переворачивая, чтобы глазурь обволокла их сверху и снизу.

Накрыть форму фольгой.

Запекать в духовке при 200 градусах 50 минут. На последнем этапе можно фольгу снять и включить конвектор, чтобы рулеты немного подрумянились.

Подавать с картофельным пюре и солеными или маринованными овощами.

Приятного аппетита!

Пошаговые фото рецепта

Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 1
1. Твердый сыр натереть на крупной терке.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 2
2. Мелко порезать кинзу.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 3
3. Смешать оба сыра и кинзу.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 4
4. Филе развернуть…
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 5
5. …накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 6
6. Посыпать филе с внутренней стороны солью и перцем.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 7
7. Выложить на край начинку.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 8
8. Свернуть рулет. В этом случае лучше обвязать: я не стал, в результате один рулет все-таки прохудился.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 9
9. Для глазури смешать мед, масло и горчицу, хорошенько перемешать.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 10
10. Рулеты положить в форму для запекания, полить глазурью, переворачивая, чтобы глазурь обволокла их сверху и снизу.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 11
11. Накрыть форму фольгой.
Рулет из филе индейки в глазури: фото шаг 12
12. Запекать в духовке при 200 градусах 50 минут. На последнем этапе можно фольгу снять и включить конвектор, чтобы рулеты немного подрумянились. Подавать с картофельным пюре и солеными или маринованными овощами. Приятного аппетита!

Дополнительная информация

Филе индейки, скрученное в рулет и начиненное смесью сыра и зелени, блюдо легкое и очень праздничное. Чтобы рулет внутри получился еще и сочным, твердый сыр я смешал с творожным.

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