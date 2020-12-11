Рулет из филе индейки в глазури

Ингредиенты
- филе (мясо с грудки) индейки – 2 шт.
- сыр твердый – 50 г
- сыр творожный – 50 г
- кинза – 1 пучок
- мед – 1 ч.л.
- горчица дижонская – 1 ч.л. (можно взять обычную)
- масло оливковое – 1 ч.л.
- соль – 1,5 ч.л.
- перец белый молотый – ½ ч.л.
Пошаговый рецепт приготовления
Твердый сыр натереть на крупной терке.
Мелко порезать кинзу.
Смешать оба сыра и кинзу.
Филе развернуть…
…накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.
Посыпать филе с внутренней стороны солью и перцем.
Выложить на край начинку.
Свернуть рулет. В этом случае лучше обвязать: я не стал, в результате один рулет все-таки прохудился.
Для глазури смешать мед, масло и горчицу, хорошенько перемешать.
Рулеты положить в форму для запекания, полить глазурью, переворачивая, чтобы глазурь обволокла их сверху и снизу.
Накрыть форму фольгой.
Запекать в духовке при 200 градусах 50 минут. На последнем этапе можно фольгу снять и включить конвектор, чтобы рулеты немного подрумянились.
Подавать с картофельным пюре и солеными или маринованными овощами.
Приятного аппетита!
Пошаговые фото рецепта
Дополнительная информация
Филе индейки, скрученное в рулет и начиненное смесью сыра и зелени, блюдо легкое и очень праздничное. Чтобы рулет внутри получился еще и сочным, твердый сыр я смешал с творожным.
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