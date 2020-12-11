Рулет из филе индейки в глазури

Твердый сыр натереть на крупной терке.

Мелко порезать кинзу.

Смешать оба сыра и кинзу.

Филе развернуть…

…накрыть пищевой пленкой и слегка отбить.

Посыпать филе с внутренней стороны солью и перцем.

Выложить на край начинку.

Свернуть рулет. В этом случае лучше обвязать: я не стал, в результате один рулет все-таки прохудился.

Для глазури смешать мед, масло и горчицу, хорошенько перемешать.

Рулеты положить в форму для запекания, полить глазурью, переворачивая, чтобы глазурь обволокла их сверху и снизу.

Накрыть форму фольгой.

Запекать в духовке при 200 градусах 50 минут. На последнем этапе можно фольгу снять и включить конвектор, чтобы рулеты немного подрумянились.

Подавать с картофельным пюре и солеными или маринованными овощами.

Приятного аппетита!